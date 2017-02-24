Secure Folder Uygulaması, Galaxy Apps'te Yayınladı

Samsung’un Secure Folder uygulaması, Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge için Galaxy Apps uygulama mağazasında yayınlandı. Ayrıca Samsung, uygulamanın başka Samsung marka cihazlara da geleceğini açıkladı.

Samsung’un sadece Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge’lerde kullanılabilen Secure Folder (Güvenli Klasör) isimli uygulaması, şirketin kendi uygulama mağazası olan Galaxy Apps’te yayınladı. Bununla birlikte Secure Folder uygulamasının APK’yi bu hafta başında internete sızdırılmıştı.

Secure Folder uygulaması, sadece Android Nougat işletim sistemi barındıran Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge’lerle çalışıyor. Yani Samsung’un geçtiğimiz yılki amiral gemilerinden hala Android Marshmallow işletim sistemini kullananlara sahip olan kullanıcılar, Galaxy Apps uygulama mağazasında uygulamayı göremiyor ve başka kaynaklardan uygulamayı indirmeye çalışanlar ise paket ayrıştırılmaya çalışılırken bir hatayla karşılaşıldığını belirten bir sistem hatasıyla karşılaşıyorlar.

İlk başta Secure Folder uygulamasının Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için yayınlanan Android Nougat güncellemesiyle eş zamanlı olarak kullanıma sunulması bekleniyordu. Fakat Güney Koreli teknoloj devi, Android Nougat güncellemesini Secure Folder uygulaması olmadan dağıtmaya başladı. Bununla birlikte şirket, uygulamayı Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge haricindeki başka Samsung markalı cihazlarda da kullanıma sunacağını açıkladı. Tabii bunun için önce bu cihazların Android Nougat güncellemesi alması gerekecek.