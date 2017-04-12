Bixby, Çok Kullanışlı Bir Mimariye Sahip Olacak

Siri'yi gölgede bırakması beklenen Samsung'un yapay zeka destekli mimarisi Bixby, üstün yeteneklerine rağmen kullanıcılarına kök söktürecek.

Akıllı telefonların tek tip özellikleri destekleyen benzer mimariler olduğu günler çok geride kaldı. Şimdilerde ise akıllı telefonlardan, kendilerini rakiplerinden ayırt edecek yeteneklere sahip olmaları bekleniyor. Bu özel yeteneklerden biri de yapay zeka ile güçlendirilmiş sesli asistanlar. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın sahipleri Bixby'i selamlayacak.

Samsung, akıllı asistana özel bir fiziksel düğme koyarak bile mimarinin önemini ispatlıyor. Güney Koreli bilişim devinin diğer çarpıcı özelliği de Amerika dışındaki pazarlarda da çalışabilecek olması. Galaxy S8, 21 Nisan'da Bixby ile buluşacak. Bixby'nin işlevselliği Bixby Vision, Bixby Home ve Bixby Reminder ile sınırlı olacak. Vision, Bixby'nin gerçek bir nesneyi tanımlama yeteneğine ve Home, özel alanda Bixby'nin egemen olduğu alanlarda kontrol anlamına geliyor. Hatırlatıcılar içinse Bixby Reminder devreye girecek. Sistemin en tuhaf özelliği, hepsinin ayarlarını elinizle yapmanız gerektiği.

Samsung'a göre Bixby Voice, Galaxy S8'de bahar aylarının sonunda kullanabilecek. Öncelikli destek ABD'ye gelecek. Bixby Voice basit bir Samsung ses asistanı için değil, Vision yapısının en önemli destekçisi olacak. Samsung, Bixby'nin bir fotoğrafı manipüle etme veya düzenleme gibi işlemler için bile sesle kontrol yeteneği sunacağını iddia ediyor.

Üç farklı bölüme ayrılan Samsung Bixby, çoğu arayüzden zorlu bir yapıya sahip olacak ve kurulum aşamasında, kullanıcılara kök söktürecek. Yine de ortaya atılan iddiaların dökülen tere değeceğini düşünüyoruz.