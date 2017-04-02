Samsung'un Sesli Asistanı Bixby'i Eski Cihazlara Uyarladılar

XDA geliştiricileri, Samsung'un sesli sanal asistanı Bixby'i Galaxy S8'den önceki Samsung cihazlarına uyarlamayı başardılar.

Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni üst seviye telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de Samsung'un yeni sesli akıllı asistanı Bixby'di. Elbette Bixby'nin bu kadar öne çıkmasıyla birlikte Galaxy S7 başta olmak üzere diğer Samsung kullanıcıları da bu özelliği kullanıp kullanamayacağını merak ediyordu.

Şimdilik Bixby'nin Galaxy S8 ailesine ve daha sonra gelecek modellere özel olduğunu bu nedenle de geriye dönük Samsung cihazlarına gelmeyeceğini biliyoruz ancak XDA forumunun geliştiricileri bu özelliği diğer Samsung kullanıcılarının da kullanabilmesi için APK formatında geçmiş cihazlara da uyarladı.

Şu anda Bixby'nin APK dosyası paylaşılmış değil ancak XDA geliştiricilerinden Mishaal Rahman, önümüzdeki haftaya kadar Bixby'nin APK dosyasını yayınlayacağını belirtiyor.