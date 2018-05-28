Samsung Galaxy A9 Star'ın Bir Videosu Sızdırıldı!

Henüz piyasaya sürülmemiş ve lansmanı yapılmamış Samsung Galaxy A9 Star'ın görüntüleri video şeklinde sızdırıldı.

Hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen Samsung Galaxy A9 Star hakkında bir video ortaya çıktı. Cihaz kısa bir süre öncesine kadar Samsung SM-G8850 olarak biliniyordu, ancak sonrasında cihazın Samsung Galaxy A9 Star olarak çıkacağı öğrenildi.

Muhtemelen bir Samsung çalışanı, hakkında henüz hiçbir şey bilinmeyen Samsung Galaxy A9 Star'ın bu videosunu çekti. Bu sayede de cihazda çift kamera ve arka tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü bulunduğunu görebiliyoruz.

Videonun Galaxy A9 Star'a ait olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bilinen tek şey ise şirketin bu cihazı yüksek akıllı bir telefon olarak üretmek istemesi. Yine de Samsung'un bu cihazı hangi donanım özellikleriyle geliştirdiği hakkında henüz bir bilgi yok.

Ancak TENAA'dan sızan bilgilere göre, FHD + 1080 x 2200 piksel çözünürlükte 6.3 inç AMOLED bir ekran ve çift arka kamerayla (24MP + 16MP) birlikte geleceği düşünülüyor.