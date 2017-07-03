Samsung'un yeni sanal gerçeklik sistemi Exynos VR III, yüz sensörü ve el takibi özelliğiyle geliyor.

Samsung, MWC'de kapalı kapılar ardında yeni sanal gerçeklik setinin prototipinden bahsetmişti. Yeni sanal gerçeklik setini öncekinden farklı olarak ayırmak için "Exynos VR III" etiketi ile görüyoruz. Cihaz, Mali G71 grafiklere sahip ve 10nm SoC ile güçlendiriliyor. Yeni VR, Exynos 9 Serisi'nde olduğu gibi, 90 Hz çift "WQHD +" ekranlara güç verebilme yeteneğine sahip ancak resimdeki gözlüğün ekranının çözünürlüğü belli değil.

Sanal gerçeklik seti, el hareketlerini izleme ve yüz tanıma sistemiyle karşımıza geliyor. Sanal gerçeklik setlerinde yüz izleme sensöründen pek bahsedilmez ancak Samsung'un yeni sanal gerçeklilk setinde yeterli sensörler bulunuyor. Yapılan açıklamada, gözlerin odaklandığı yerde görüntü oluşturma gücünü yoğunlaştıran, bakış açısı taraması ile mümkün kılınmış sensörler yer alıyor.

Sanal gerçeklik setinin boyut ve tasarımından ötürü sadece bir prototip veya demo olabileceğini görüyoruz. Sanal gerçeklik setlerinde yapılacak sıçramaların ve eklenecek yeni özelliklerin karşımıza ne şekilde çıkacağı belli olmuyor. Ancak Samsung'un yeni prototibi 'birazcık' büyük duruyor.

Samsung, geçen yıl bağımsız bir VR ve el takip sistemleri üzerinde çalıştığını bildirmişti ancak sonradan yaptığı açıklamada, yeni VR'ların gelmesinin biraz zaman alabileceğini de eklemişti. Şimdiye kadar Exynos VR II hakkında herhangi bir haber duymamıştık ve şimdi karşımıza çıkan Exynos VR III'ü de gerçek bir duyuruda duyamadık. Cihazın gelip gelmeyeceğini veya hangi adla geleceğini ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz.