Samsung Galaxy Tab S4'ün Geekbench Değerleri Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda Samsung'un üst segment tableti Galaxy Tab S4'ün, GFXBench raporlarını paylaşmıştık. Bugün ise Geekbench puanı ve raporu yayınlandı.

Samsung'un Galaxy Tab S3'den sonra S serisinin devamı olan Galaxy Tab S4, yakında sevenleri ile buluşacak gibi gözüküyor. Samsung'un yeni tabletine dair popüler test sitesi olan Geekbench rakamları da ortaya çıkmış durumda. Snapdragon 835 yonga seti kullanılan tablet, Samsung'un bugüne kadar çıkardığı en güçlü tablet olacak.

SM-T835 model numarası ile adlandırılan yeni tablette Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM yer almakta. Galaxy Tab S4'ün, Samsung'un son cihazlarında sıkça kullandığı sonsuz ekran teknolojisine sahip olacağı iddia ediliyor. Bunun yanı sıra tabletin arkasında 12 MP'lik, ön tarafında ise 8 MP'lik bir kamera olacağı belirtildi.

Samsung'un yeni çıkaracağı tableti Galaxy Tab S4'te, 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 16:10 en boy oranıyla 10.5 inç büyüklüğünde bir ekrana yer vermesi bekleniyor. Ayrıca kutudan Android Oreo 8.1 yüklü bir şekilde çıkacağı belirtildi. SIM kart yuvasının da olacağı düşünülen modelin, hücresel veri ve telefon görüşmelerine izin vereceği söylenmekte.