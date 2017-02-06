Samsung'un Son Katlanabilir Cihaz Patenti Ortaya Çıktı!

Samsung ve LG arasındaki katlanabilir, esnek cihaz rekabeti Samsung'un lehine sonuçlanacak gibi gözüküyor. Zira sızan bilgiler, bilişim devinin ilk katlanır cihazını, yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunacağı yönünde.

Samsung esnek ve katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar alanında uzun zamandır çok sayıda tasarım üzerinde çalışıyor ve şirketin çalışmaları hakkındaki detaylar, elde edilen patentlerle "resmen" açığa çıkıyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devinin aklından son geçen ve yeni sızdırılan patent biraz daha farklı.

Amerikan Patent Ofisine yapılan 9 Haziran 2015 tarihindeki başvuru, ilginç detayları ortaya çıkardı. Amerika Patent Ofisine; 9,557,771 numaralarıyla, B2 ana başlığı altında açılan açılan patent başvuruları, orta kısımda bulunan ve mekanik bir menteşeyle desteklenen katlanabilen bir ekrana sahip bir akıllı telefonu işaret ediliyor. Patent başvurusuna bakılacak olursa, ekranın içeriye katlanır bir mimariye sahip olduğu gözlemleniyor.

Güney Koreli dev markalar Samsung ve LG, tabletler ve katlanabilir ekranlı melez cihazlar üzerinde çalışıyor. Samsung bu rekabette bir adım önde gibi: Şirketin, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde ilk katlanabilir ve esnek akıllı ürününü satışa sunacağı iddia ediliyor.

Patentte en dikkat çeken nokta, cihazın ortasında konumlanması

Samsung, geçen yılki Note 7 faciasına kadar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumundaydı. Bu başarıyı da her bütçeye hitap edebilmesine borçluydu. Şirket bu skandala rağmen 2017 yılında kar elde etmeyi başarsa da, 2016 yılının son çeyreğinde akıllı telefon ve cihaz gelirleri yüzde 33 oranında geriledi ve Apple, zirvenin yeni hakimi oldu.