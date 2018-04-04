Samsung’un Yeni Amiral Gemisinin 5G'li Olacağının Kanıtı!

Teknoloji dünyası, 5G ile gelecek devrimi dört gözle beklemeye devam ediyor. Yeni nesil kablosuz iletişim teknoloji olacak 5G, bugüne kadar yaşanan değişimlerden daha fazlasını içeriyor. Samsung’un işlemci serisi olan Exynos’un yeni üyesi Exynos 9820, 5G modemiyle birlikte gelecek.

Akıllı telefon piyasasının en güçlü üreticilerinden olan Samsung, kendi işlemci donanımlarını üretmek konusunda 5G ile birlikte yeni bir dönem başlatıyor. Firmanın, Galaxy S8 ile birlikte kendi bünyesinde ürettiği Exynos serisi işlemcileri popülerleştirdiğini görmüştük.

5G devrimine öncülük etmesi beklenen ve Samsung’un Exynos işlemcileri dışında tercih ettiği Qualcomm ise önümüzdeki yıl 5G modeme sahip olan mobil işlemcisini tanıtacak. Ancak iki firma arasındaki bu donanım rekabeti kızışacağa, Samsung’un artık Qualcomm’a yüz vermeyeceğine dair işaretler de var. Zira Samsung, Exynos serisinin yeni üyesiyle bir adım öne geçebilir.

Üreticiler açısından kendi donanımlarını üretebilmek her zaman daha avantajlı olmuştur. Samsung’un bu değişim için 5G’yi beklemesi ise firmanın geleceğini derinden etkiliyor.

Yapılan yeni sızıntılarda, firmanın Exynos 9820 isimli yeni bir işlemci üzerinde çalıştığı gözlemleniyor:



Exynos9820 yeni nesil bir işlemciye işaret ediyor ve çalışmalara Şubat 2018'de başlanmış görünüyor. Hemen altındaki 5G RF ise ev tipi antenli modeme işaret ediyor.

Söz konusu görüntünün bir Samsung çalışanı tarafından medyaya sızdırıldığı söyleniyor. Aynı çalışanın Samsung tarafından geliştirilen bir başka 5G teknolojisi olacak RF (yani ev tipi) modem üzerinde de çalışması güzel bir haber. Çalışanın ismi gizli tutuluyor.

Anlaşılan o ki 2019 yılında Samsung ve Qualcomm gibi devlerin biraz daha öne çıktıklarını göreceğiz. Belki de Samsung’un Galaxy S8 ve S9 arasında tasarım ve mimari açıdan değişiklik uygulamaması da tamamen bu yüzdendir. Belki de 5G ile birlikte yeni bir tasarım, yeni bir cihaz sınıfı göreceğiz. Şu an için bu konular çok net olmamakla birlikte, firmanın katlanabilir (hatta bükülebilir) telefonlar üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Exynos 9820 işlemci yongası büyük ihtimalle şu anda Galaxy S9’larda bulunan Exynos 9810’nun varisi olacak. Yani sıradaki Samsung amiral gemisi, 5G teknolojisi ile birlikte gelecek. Detayları kaçırmamak için takipte kalın :)