Samsung, kapalıyken bir televizyon olduğu asla anlaşılmayan The Frame isimli televizyonunu tanıttı. Televizyon açıkken bile gerçek bir tablo sanılabilir.

Samsung’un sanatsal bir tasarım anlayışıyla çıkardığı tablo görünümlü televizyon serisi, Türkiye’de satışa sunuldu. Dışarıdan bakıldığında tam anlamıyla bir tabloyu andıran The Frame(Çerçeve) isimli televizyon, UHD(4K) görüntü kalitesiyle dünya üzerindeki tüm sanat eserlerini duvarınıza getirecek.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy’un yaptığı açıklamada “Günümüzde tasarım kavramı yaşam tarzı, zevkler ve tutkularla tanımlanıyor. Yaşam alanları içerisinde kullanılan teknolojinin oldukça kişisel bir unsur olduğunu biliyoruz. The Frame, iç dekorasyona mükemmel uyum sağlayarak tüketicilerin mekanlarına ve hayatlarına güzellik katmayı hedefliyor” dedi.

55 inç(139 ekran) ve 65 inç(165 ekran) seçenekleri ile gelen televizyonda birçok yeni özellik bulunuyor. Şimdi bunlara kısaca bir göz atalım:

Teknik Özellikler

Ekran: 4K UHD, HDR, Active Cyrstal

Sanat Modu

Samsung Koleksiyonu

Parlaklık Sensörü

Hareket Sensörü

Çerçeveler: Ceviz, bej ahşap, beyaz

Televizyonun bu özelliklerle çıktığını gördüğümüze göre fiyat konusuna da geçebiliriz. 55 inç ekrana sahip The Frame televizyonun Türkiye fiyatı 8.999 TL olurken 65 inçlik versiyonu satın almak istiyorsanız 12.999 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.