Galaxy S10 Lansmanı Ocak 2019'da Gerçekleşebilir!

Galaxy S10'un katlanabilir akıllı telefonunun gölgesinde kalmasını istemeyen Samsung, Galaxy S serisinin 10. telefonunu daha erken bir tarihte tanıtmayı planlıyor.

Güney Koreli haber sitesi Bell, Samsung’un Galaxy S10’u normalden daha erken tanıtabileceğini duyurdu. Benzer haberler Galaxy S8 ve Galaxy S9 için de çıktığından muhtemelen bu söylentiyi çok fazla ciddiye almayacaksınız. Durum Galaxy S10 için biraz daha farklı. Zira şirket, Galaxy S10 lansmanını öne çekmeye mecbur kalabilir.

Bildiğiniz üzere Samsung uzun bir süredir katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket, 2018 sonu ya da 2019 başında bu telefonun gün yüzüne çıkacağını söylemişti. Raporlara göre Samsung, Kasım ayından itibaren bu telefon için parça tedarik etmeye başlayacak. Bu da cihazın MWC 2019’da tanıtılabileceğini gösteriyor.

Sorun şu ki Samsung’un Galaxy S10’u da MWC 2019’da tanıtması bekleniyordu. Fakat yepyeni bir teknolojiye sahip olan katlanabilir akıllı telefonun yanında Galaxy S10 gibi özel bir telefonun gölgede kalmasını istemeyen Samsung, muhtemelen cihazları aynı anda piyasaya sürmek istemeyecektir.

Bell’e göre Samsung, Galaxy S10 lansmanını bir ay kadar öne çekerek Ocak 2019’da gerçekleştirecek. Böylece iki cihazın tanımızı arasında bir ay gibi bir süre olacak. Galaxy S10 lansmanı için en uygun etkinlik ise 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2019 olacak.

Fakat Samsung’un CES fuarlarında akıllı telefon tanıtması çok alışılagelen bir durum değil. Zira CES’te daha çok ev eşyaları gibi tüketici elektroniği ürünleri tanıtılıyor ve Galaxy S10 lansmanı böyle bir fuara pek uymayabilir. Yine de konuşmak için henüz çok erken. Zira Galaxy S10’u görmek için önümüzde birkaç mevsim bulunuyor.