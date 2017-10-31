Samsung'un Tarayıcısı 'Tüm' Android Telefonlar İçin Yayınlandı

Samsung Internet Browser, Android 5.0 üstü tüm cihazlarda yayınlandı. Eğer yeni bir tarayıcı arıyorsanız bu uygulamaya şans verebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip telefonlar arasında en ünlü firma konumunda yer alan Samsung, kendi telefonları için sunduğu tarayıcı uygulamasını diğer telefonlarda da yayınladı. Samsung web tarayıcısı, bundan sonra Android 5.0 ve üstü işletim sistemine sahip tüm Android cihazlarında kullanılabilir olacak.

Web tarayıcısının bir de güzel özelliği var; tarayıcının kendi içerisinde gömülü bir reklam engelleyicisi bulunuyor. Bu sayede ikinci bir uygulama indirmeden rahatsız edici reklamlardan kurtulabileceksiniz. Samsung kullanıcılarında zaten bulunan Samsung Internet, diğer markalara ait telefonlar için “Google Play”de indirilebilir durumda. Tarayıcı daha önce yalnızca Samsung, Google Nexus ve Pixel cihazlarında mevcuttu.

Tarayıcıyla gelen pek çok yeni özellik var. Örneğin görünmez modu sayesinde size özel bir sayfa açmanıza izin veren Samsung Internet, bu alandaki tüm işlemlerinizi gizli bir şekilde yapıyor. Bununla birlikte reklam engelleyici seçeneğini de sunan Samsung, internet deneyiminizi bir adım ileriye taşımayı hedefliyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde Safari’nin mobil ve masaüstü sürümlerinde reklam izleme işlemlerini engellemeye başladı. Safari’nin iOS telefonlarda bulunan gücü gibi Android’deki tarayıcı baskınlığını oturtmak isteyen Samsung, Google Chrome gibi bir tarayıcının karşısında ne kadar şans sahibi bilemiyorum. Samsung’un bunu gerçekleştirmesi için diğer tarayıcılarda bulunmayan işlemleri yapması gerekiyor.