Samsung Galaxy S9+'ın Ekran Koruyucuları Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9+'ın ekran koruyucuları ortaya çıktı. Görünen o ki Galaxy S8+ ile Galaxy S9+ arasındaki çerçeve farkı bir-iki milimetreden öteye geçemeyecek.

Galaxy S8+’ın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? İnce çerçeveleri, hafif kavisli kenarları ve Infinity Display tasarım çizgisi ile gayet göze hoş gelen şık bir telefon öyle değil mi? Peki aradan bir yıl geçtiyse ve Galaxy S8+’ın bir üst modeli çıkacaksa ne beklersiniz? Daha da şık bir akıllı telefon muhtemelen. Ne yazık ki Galaxy S9+, beklentisi bu yönde olanları fazlası ile üzecek.

Galaxy S9 ve S9+ ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladığında Samsung’un alt çerçeveyi tamamen yok edeceği, üst çerçeveyi de mümkün olduğunca incelteceği söyleniyordu. Fakat ilerleyen zamanlarda Samsung’un üst çerçeve konusunda ilerleme katedemediğini öğrendik. Son olarak şirket alt çerçevede de önemli bir iyileştirmeye gidemedi ve karşımızda makyajlanmış bir Galaxy S8+ bulduk.

Uzak Doğulu dostlarımız, Samsung’un Galaxy S9+ tasarımında Galaxy S8+’a göre ne düzeyde bir iyileştirme yaptığını göstermek için bir görsel paylaştılar. Görselde bir adet Galaxy S8+ ve bir adet Galaxy S9+ ekran koruyucusu yan yana görülüyor. Sorun şu ki uyarmazsak, hangisinin Galaxy S9+ olduğunu fark edemeyebilirsiniz.

Tamam, gerçekçi olalım. Galaxy S9+’ın alt çerçevesi belirgin bir şekilde Galaxy S8+’tan ince. En azından krem rengi masanın üzerindeki siyah çerçevelerde kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Bu fark, gerçekten bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak kabul edilebilir mi? Ya da bir Galaxy S8+ kullanıcısı Galaxy S9+’daki ‘iyileştirmeyi’ kolaylıkla fark edebilir mi?

Uzun yıllardır Samsung amiral gemisi kullanan biri olarak Samsung’un Galaxy S9 ve S9+ ile kendi müşterilerini memnun etmek konusunda zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Evet, Galaxy S8 iyi bir tasarıma sahipti, hatta Galaxy S7 bile çok iyi tasarıma sahipti. Ancak binlerce TL vererek yeni bir model alacak olan müşteriler modeller arasında gözle görülür bir fark bulmak isteyecektir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, Apple gibi aynı tasarım üzerinden farklı amiral gemileri tanıtarak tüketicileri memnun etmeyi başarabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.