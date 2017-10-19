Samsung’un bir bilgisayar gereksinimi ortadan kaldıran platformu DeX sayesinde, Galaxy S8 ve Note 8 cihazlarda Linux deneyimini tıpkı PC’lerdeki gibi yaşayabileceksiniz.

Samsung’un Mart 2017’de amiral gemisi Galaxy S8 ve S8 Plus ile piyasaya sunduğu DeX platformu, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kullanıcıların ayrıca bir bilgisayar gereksinimini ortadan kaldıran mükemmel cihaz, gerçekten de zekice dizayn edilmiş.

Ancak DeX platformu ne kadar sevilse de fazla kullanılmamasının bir nedeni var: Halihazırda bilgisayara sahibi olan kişilerin, masaüstü Android’e geçmek için geçerli nedenleri yok. Samsung bu sorunun üstesinden gelmeye ve her şeye rağmen DeX’in ticari potansiyeline güvenmeye devam ediyor.

Galaxy ailesinin son üyeleri S8 ve Note 8 için açık sistemi sayesinde birçok kullanıcının aklını çelen Linux'u çalıştırmamızı sağlayan bir uygulama çıkmak üzere. Uygulama DeX ile uyumlu bir şekilde çalıştığından Linux yüklü bir akıllı telefonu, masaüstü bilgisayara dönüştürmeye izin veriyor. Açıkçası bu sistem Linux geliştiricilerinin gittikleri her yerde çalışmalarını sağlamak için güzel bir yöntem sunuyor. DeX’in son derece hızlı bir platform oluşu da önemli avantajlardan.

Linux on Galaxy programı şu an yayında değil, ancak Linux işletim sitemine meraklıysanız şuradan programa kaydolup gelişmeleri yakından takip edebilir, uygulama çıktığında kurulumları yapabilirsiniz.

Anlaşılan o ki Samsung, Linux benzeri sitemlerin desteğini kesmeyerek DeX ekosistemini genişletmeyi planlıyor.