Samsung'un Üst Düzey Yöneticisi Rüşvet Skandalı Nedeniyle Mahkeme Karşısında

Samsung'un Genel Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, devletin ilerlemesine karışacak düzeye ulaşan rüşvetler verdiği iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Samsung Galaxy S8'de bizi etkileyecek olağanüstü teknolojiler bir yana dursun, dünya devi şirketler söz konusu olunca işin içine siyaset de giriyor ve konular eknoloji dünyasından çok daha farklı boyutlara taşınıyor.

Ekonomi ve siyaset işin içine girince de rüşvet ve yolsuzluk gibi konularda büyük şirketler bazen sıkıntılarla karşılaşıyor. Bu sıkıntılarla karşılaşan şirketlerden biri de Samsung oldu. Samsung'un Genel Müdür Yardımcısı Lee Jae-yong, rüşvet şüphelisi olduğu iddiasıyla ifade verdi. Jae-yong'un adı Güney Kore Devlet Başkanı'nın ailesinin şirketlerine yatırım yaparak resmi yoldan rüşvetin üzerini örtmeye çalışması gibi yöntemleri kullandığı iddia ediyor.

Konuyla ilgili mahkeme karşısına çıkmadan önce açıklama yapan Lee, "İsanlara olanlarla ilgili iyi tarafımızı gösteremediğimiz için üzüldüm" dedi. 22 saat süren sorgunun sonucu ise henüz belli değil, mahkeme Lee'nin tutuklanması veya serbest bırakılması yönündeki kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.