Teknoloji devi Samsung'un en çok satan telefon serilerinden Galaxy J serisinin önümüzdeki yıl tanıtılacak modeli tüm detaylarıyla ortaya çıktı.

Galaxy Note 7'de yaşadığı talihsizlikten sonra tekrar üst seviye telefon kullanan kullanıcıların gönlünü kazanmak için Galaxy S8 modeli üzerinde çalışmaya devam eden Samsung, aynı zamanda orta ve giriş seviyesinde de yeni akıllı telefonlarını geliştiriyor.

Son birkaç yıldır Galaxy A ve J serilerini yıllık olarak yenileyen Samsung, önümüzdeki yıl da aynı şekilde devam etme kararı almış olacak ki Samsung'un yeni giriş - orta seviyede konumlandırabileceğimiz uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen akıllı telefonu Galaxy J7 (2017) sızdırıldı.

OnLeaks aracılığıyla ortaya çıkan bilgilere göre cihaz tasarım anlamında önemli değişiklikler barındırırken diğer kardeşlerinden farklı bir görüntü kazanıyor ancak Samsung, bu fiyat segmentinde metal hissiyatını daha da arttırıyor.

Tasarımının ortaya çıkmasının dışında telefona dair bazı bilgiler de paylaşılmıştı. Resmi olmayan bilgilere göre cihazda Samsung'un kendi üretimi olan Exynos işlemciye, 3GB RAM'e ve 32GB depolama alanına yer verilecek. Telefonun 5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü bir ekranı bulunacak.

Açıkçası telefonun uygun fiyatlı olacağı söylense de telefonun özelliklerine göre fiyatının ne kadar uygun olduğunu önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde öğreneceğiz.