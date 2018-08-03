  • Samsung 'Yanlışlıkla' Galaxy Note 9'u Ön Siparişe Açtı

Samsung'un Yanlışlıkla Ön Siparişe Açtığı Galaxy Note 9'un Tasarımı Ortaya Çıktı

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Samsung, Galaxy Note 9'u tanıtmak için sabırsızlanıyor gibi görünüyor. Samsung Yeni Zelanda, yanlışlıkla Galaxy Note 9'u ön siparişe açtı. Ön sipariş sayfası kısa sürede kapatılsa da gerekli bilgiler çoktan kaydedilmişti.

Samsung’un şu ana kadarki en güçlü akıllı telefonu olacak Galaxy Note 9’un lansman etkinliğine bir haftadan kısa süre kaldı. İş dünyasının bir numaralı akıllı telefonu olarak bilinen Galaxy Note ailesinin yeni üyesi, pek çok Samsung hayranını şimdiden heyecanlandırmaya başladı bile.
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Ancak görünen o ki Samsung, Galaxy Note 9 için Samsung hayranlarından çok daha fazla heyecanlı. Samsung’un resmi Yeni Zelanda web sitesi, ‘yanlışlıkla’ yeni Galaxy Note 9’u ön siparişe açtı. Galaxy Note 9’un S-Pen ile birlikte açık bir şekilde gösterildiği sayfa kısa sürede erişime kapatılsa da ekran görüntüleri çoktan kaydedilmişti.

Samsung Yeni Zelanda’nın ön sipariş sayfası, Galaxy Note 9’un arka panelinin tasarımını doğruluyor. Kamera, Galaxy Note 8’de olduğu gibi yatay pozisyonda konumlandırılıyor. Parmak izi tarayıcı ise Galaxy S9’da olduğu gibi kameranın altında yer alıyor. Ayrıca Samsung’un tüketicilere kulak vererek 3.5mm kulaklık girişini kaldırmadığını da belirtelim.
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Samsung, Türkiye ve diğer bölgelerde Galaxy Note 9 için resmi web sitesinde bir ön kayıt formu sunuyor. Ancak bu formun ön sipariş olarak geçmediğini belirtelim. Galaxy Note 9 ile ilgili şu ana kadar ortaya çıkan tüm sızıntı ve söylentileri öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. Galaxy Note 9’un resmi olarak 9 Ağustos’ta tanıtılacağını hatırlatalım.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note-9-design-S-Pen_id107389
Etiketler: Samsung Galaxy Note 9
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