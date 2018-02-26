Samsung'un Yeni Akıllı Hoparlörünün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Akıllı hoparlör üreten şirketler arasına, Samsung da ekleniyor. Apple'ın HomePod'una rakip olarak çıkacak olan cihaz, 2018'in ikinci yarısında tanıtılacak.

Samsung, Apple HomePod'a cevap olarak çıkaracağı yeni akıllı hoparlörü üzerinde çalışıyor. Bixby akıllı asistanla beraber gelecek olan hoparlör, 2018 yılının 2. yarısında satışa çıkacak. Henüz Türkçe dil seçeneğine sahip olmayan Bixby'nin yakın gelecekte tanıtılacak akıllı hoparlörlerle birlikte daha da "akıllı" olmasını bekliyoruz. Yine de bu hoparörlerin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Samsung'un yeni hoparlörünün fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor, ancak Samsung'un mobil cihaz departmanı yöneticilerinden D.J Koh, Wall Street Journal'a dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Farklı fiyat aralıklarında farklı cihazlar sunacağını belirten Koh, önceliğin ise yüksek fiyatlı "premium" bir cihazda olduğunu belirtti. Samsung'un uygun fiyatlı bir model sunduğu izlenimini vermek istemeyen Koh, bu açıklamalarla yakın gelecekte birden fazla akıllı hoparlörün tanıtılacağını açıklamış oldu.

Görsel temsilidir.

İngilizce'yi bile doğru düzgün konuşamayan Bixby'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce rakipleri Siri veya Cortana kadar başarılı olabilecek mi? Yoksa S Voice gibi tarihin karanlık sayfalarına mı gömülecek?