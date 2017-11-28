Akıllı telefonların ve elektrikli araçlar en önemli sorunlarından bir tanesi de batarya sorunu. Samsung, yeni geliştirdiği bir metod ile bataryaların 5 kat daha hızlı edilebileceğine inanıyor. Samsung, yeni teknolojisinin elektrikli araçlar için çok önemli olduğunu savunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, birçok alanda olduğu gibi batarya alanında da rakiplerine göre daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Şirket, daha küçük hücrelere daha verimli güç dağıtımı yaparak teknolojik ilerleme bağlamında bir basamak daha yükselmek istiyor. Bununla birlikte batarya alanında çalışan onlarca akademisyen ve şirketi düşündüğümüzde, Samsung'un bu planlarının gayet yerinde olduğunu söylemek gerekiyor. Son olarak bir çalışma yayınlayan Samsung, bu alanda gayet umut verici sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Bu da teknoloji dünyasını geleceğe yöneltmek için iyi bir motivasyon kaynağı oldu.

Seul Ulusal Üniversitesi ve SDI ile birlikte çalışmalar yapan Samsung, grafen adlı tek katmanlı karbon atomları geliştirdiklerini duyurdu. Bu yeni malzameyle yapılan pillerin mevcut lityum iyon pillerden beş kat daha hızlı şarj edilebileceği belirtildi. Bu da telefonlarımızın maksimum 30 dakika içerisinde tam dolu bir şekilde şarj edilebileceği anlamına geliyor.

Elektrikli Araçlar İçin Çok Önemli

Bununla birlikte Samsung'un geliştirdiği batarya teknolojisi, daha uzun bir şarj süresi ve daha ince telefonların ortaya çıkmasını da sağlayabilir. Araştırmacılar bu yeni teknolojiyle birlikte %45'e kadar daha fazla kapasiteye sahip bataryalar üretilebileceğini duyurdu. Ayrıca grafenin daha uzun batarya süresini sağlamak için gerekli sabit sıcaklığı da sağlayacağı düşünülüyor. Samsung tarafından yapılan açıklamada "Teorik olarak, "grafen top" malzemesine dayanan bir pil, tamamen şarj olması yalnızca 12 dakika gerektirir." ifadeleri kullanılırken. Yukarıda belirttiğimiz gibi sabit sıcaklık değerilerinin özellikle elektrikli araçlar için çok önemli olduğu belirtildi. Bu da ilerde Samsung'un elektrikli araç piyasasına girebileceği şeklinde yorumlandı.

S9'da Olmayacak

Aklınıza bu teknolojinin yeni amiral gemisi Galaxy S9'da kullanılıp kullanılmayacağına yönelik bir soru gelebilir. Bu çalışmanın henüz giriş seviyesinde olduğunu düşünürsek çok da umutlanmamakta fayda var diyebiliriz. Öte yandan Samsung, yakın zamanda bu teknolojiyi kullanmak için paten başvurusunda da bulundu. Bu da elde somut verilerin olduğu anlamına geliyor. Araştırma Nature dergisinde de yayımlandı.