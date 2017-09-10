Samsung'un beğenilen ve neredeyse hiç tercih edilmeyen akıllı bileklik serisinin yeni üyesi Gear Fit 2 Pro Türkiye'de ön sipariş almaya başladı.

Samsung'un daha önceki sızıntılarda ortaya çıkan ve pek fazla sürpriz getirmeyen yeni akıllı bilekliği Gear Fit 2 Pro, Türkiye'de ön sipariş almaya başladı. Cihaz Samsung'un resmi sitesinde hediyesiyle birlikte 799 TL'ye dört farklı seçenekle listelenmiş durumda.

Samsung'un saat görünümü istemeyen ancak kaliteli AMOLED ekranı bileğinde taşımak isteyenlere önerisi olan Gear Fit serisi akıllı bileklikleri, gerek tasarım gerek pil ömrü gerekse de fonksiyon bakımından gayet yeterli cihazlar olmalarına karşın bizce fiyatlandırmadaki hata nedeniyle pek de popülerleşememişti. Şuan bir önceki modeli olan Gear Fit 2'nin hala 700 TL civarında seyrettiği ürünün Pro versiyonu bunun da üzerine ekleyerek 800 TL'den sipariş almaya başladı. 17 Eylül'den itibaren başlayacak olan teslimatlar ile muhtemelen aynı gün mağazalarda yerini alacak olan ürün öncülünden ufak farklar içeriyor.

Yüzme sırasında kullanıma uygun şeklinde lanse edilen ürün, Gear Fit 2'ye oranla daha yüksek bir su geçirmezlik sertifikası sahibi. Bunun dışında pil kapasitesi arttırılan cihaz, ön sipariş verenlere özel Samsung Level U Flex Bluetooth kulaklık ile birlikte gönderilecek. İlgilenenler için buradan Samsung'un kendi sayfasına ulaşarak ön sipariş gerçekleştirilebilir.