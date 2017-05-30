Samsung'un Yeni Canavarı: Notebook 9 Pro!

Samsung'un yeni bilgisayarı, görmeye alışık olmadığımız özelliklerle geliyor.

Notebook 9 Pro, Samsung'un en yeni dizüstü bilgisayarı ünvanına sahip. 13 inç ve 15 inç versiyonlarıyla gelen bilgisayar, 360 derecelik bir menteşe sayesinde dönerek bir tablet halini alabiliyor. Ayrıca basınç duyarlılığı olan ve çizimlerde yardımcı olabilecek dahili bir S Pen'i de bulunuyor.

Her iki versiyonda da 7. nesil Intel Core i7 standart olarak sunuluyor. 13 inçlik versiyonunda bulunan 8GB RAM sizin için yeterli gelmezse, daha güçlü olan 15 inçlik versiyonunu tercih edebilirsiniz. 15 inçlik versiyonu 16GB RAM ve AMD Radeon 540 grafik kartı bulunduruyor. Bu da Photoshop veya hafif oyunları kolayca işleyebileceği anlamına geliyor.

13 inçlik versiyonu 1080p kaliteye sahip. Normalde 4k gibi kaliteleri görürken, böyle bir bilgisayarda 1080p ekran sizi şaşırtmasın. Çünkü 13 inç ekran daha yüksek çözünürlüklerden yararlanacak kadar büyük değil ve daha az piksel yoğunluğu pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Bu canavar gibi bilgisayarın en can alıcı noktası ise fiyatı. I7 işlemci, S Pen ve 360 derece dönebilir menteşeye sahip olan bu bilgisayarın fiyatının 1,500 doları bulacağı düşünülüyor. Bu fiyat ile MacBook Pro'ya rakip olmamasını beklemek yanlış olur. Dokunmatik ekranı ve sunduğu diğer özelliklerle MacBook Pro'nun alternatifi güçlü bir bilgisayara aday duruyor.