Samsung'un Yeni Exynos 9 Serisi İşlemcileri Duyuruldu!

Samsung’un Exynos 9 serisi işlemcileri resmi olarak duyuruldu. Bu duyuruyla birlikte Samsung Galaxy S8’de bu seriye ait bir işlemcinin kullanılması bekleniyor.

Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisini duyurmasıyla birlikte, Samsung Galaxy S8’in bu işlemciyi kullanacağı haberleri çıkmıştı. Bununla birlikte Samsung’un son yıllarda yaptığı gibi belirli pazarlarda Qualcomm işlemci kullanan, belirli pazarlarda ise Exynos işlemci kullanan Galaxy S8’leri piyasaya sürmesi bekleniyor.

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy Note 7’de Exynos 8890’ı kullanmıştı ve Galaxy S8’de kullanılacak işlemcinin Exynos 8895 olması bekleniyordu. Ancak bugün Samsung Exynos’un Twitter hesabından Exynos 9 serisi işlemcilerin yakın zamanda çıkış yapacağına dair bir paylaşım yapıldı. Bir görsel ile birlikte paylaşılan tweet’te “Sonraki Exynos için hazır olun.” ifadesine yer verildi. Yani bu demek oluyor ki, Samsung Galaxy S8’de bu işlemcileri görme ihtimalimiz çok yüksek.

Exynos 9 serisi işlemcilerin Samsung’un 10 nanometre süreci kullanılarak üretilmesi bekleniyor. Bunun haricinde yeni işlemci serisi hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen, işlemcilerin Mali-G71 grafik işlemcisi barındırabileceği söyleniyor. Bununla birlikte işlemcinin performansının Qualcomm Snapdragon 835 ile aynı ya da ondan daha iyi olması bekleniyor.