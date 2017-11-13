Samsung'un Yeni GDDR6 Bellekleri, 16Gbps İşlem Gücüne Sahip!

Teknoloji devi Samsung, yeni GDDR6 belleklerinin hedeflerini aşarak 16Gbps görüntü işleme gücüne sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni bellekler mevcut belleklere göre daha az enerji harcayacak.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Hot Chips konferansında Samsung yöneticisi Jin Kim, yeni GDDR6 grafik kartı belleklerinin mevcut GDDR5 belleklere göre çok daha yüksek bant genişliği sunarak 14Gbps’e ulaşacağını söylemişti. Fakat şirket kendi beklentilerini dahi aşarak 16Gbps’e ulaşabilen DRAM ürettiklerini açıkladı.

Samsung’un açıklamasına göre yeni GDDR6 bellekler, 16Gbps bant genişliğine ulaşarak saniyede 64GB veri işleyebilmektedir. Bu da, belleklerin her saniye 12 adet Full HD çözünürlükte filmi işleyebildiği anlamına geliyor.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse GTX 1060’da bulunan GDDR5 bellek, maksimum 9Gbps’e ulaşabiliyor. GTX 1080’de bulunan rafine edilmiş GDDR5X ise 10Gbps işleme gücüne sahip. Nvidia’nın amiral gemisi 1080Ti ise GDDR5X ile 11Gbps işleme hızına ulaşabiliyor. Dolasıyı ile GDDR6’nın grafik işleme gücünü önemli ölçüde arttıracağı söylenebilir.

GDDR6’nın tek avantajı işlem gücü olmayacak. Yeni grafik kartı bellekleri enerjiden de tasarruf sağlayacak. Mevut 8Gbps GDDR5 bellekler 1.5V enerji tüketirken, yeni GDDR6 bellek yalnızca 1.35V enerji tüketecek. Uzun vadede çok önemli bir fark.

Yeni GDDR6 belleklerin önümüzdeki yıl tanıtılacak Volta tabanlı Nvidia GPU’larda görülmesi bekleniyor. Yeni Grafik kartları 8Gb ve 16Gb bellek boyutlarına sahip olacak. Bununla birlikte 32GB JEDEC yok olacak.