Samsung, Yeni 'Gerilebilir' Ekranına Dair Video Paylaştı!

Samsung, yeni gerilebilir ekranını kısa süre önce tanıtmıştı. Ekran hakkında fazla görsel sunmayan Samsung, bugün bir video yayınlayarak, ekranın çalışmasını gözler önüne serdi.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde 9.1 inçlik gerilebilir ekranını tanıttığını duyurmuştuk. Samsung şimdi de 9.1 inçlik gerilebilir ekranın videosunu paylaştı. Galaxy S8 şasesinde çıkan esnek OLED’den farklı olarak her iki alana da yönelebilen gerilebilir ekran, 12 mm’ye kadar hareket edebilme esnekliğine sahip.

Samsung, bu yeni teknolojiyi birçok alanda kullanmaya hazırlanıyor. Özellikle yapay zeka uygulamalarında kullanmayı planladığı ekran “yeni nesil teknoloji” olarak adlandırılıyor. Ayrıca ekran; VR(sanal gerçeklik), AR(artırılmış gerçeklik) alanlarında da kullanılacak. Firma, şu an için çıkış tarihini ise açıklamıyor.

Samsung Display tarafından paylaşılan bu videoda, ekranın nasıl gerilebildiği ve bu gerilme sırasında sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini görüyoruz.