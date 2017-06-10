Samsung'un Yeni İnternet Tarayıcısına Güncelleme Geldi!

Samsung daha yeni kullanıma sunduğu tarayıcısına sağlam özellikler ekledi.

Samsung'un yeni Android tarayıcısının Google Play'de kullanıma sunulmasının üzerinden daha bir hafta geçmişken tarayıcıya yeni bir güncelleme geldi. Tarayıcının ilk çıkışına yetişemeyen bazı önemli özellikler şimdi eklenmiş gibi duruyor.

Samsung Internet Browser 5.4, kullanıcılara daha iyi bir mobil deneyim sağlamak için birçok özellik ve eklenti içeriyor. Yeni CloseBy adındaki eklenti sayesinde kullanıcılar çevreleri hakkında bilgiler alabiliyorlar. Bu yeni özellik ile kullanıcılar fiziksel vericilere yakın olduklarında bildirim alacaklar.

Örneğin bir otobüs durağına yaklaştığınızda, CloseBy bildirim şeklinde bir bağlantı adresi alacak. Bu adresi ziyaret ettiğinizde kolayca otobüslerin kalkış saatleri gibi bilgileri görebileceksiniz. Bu özellik sadece otobüs duraklarında değil, müzelerde, sinemalarda aktif olarak kullanılabilecek.

Yeni bir özellik de QR kod okuyucusu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tarayıcılarını kapatmadan QR kodları kolayca okutabilecekler. Bu özelliği de kullanmak için eklentiler kısmından aktifleştirmeniz gerekiyor.

Samsung Internet Browser 5.4, tam bir Samsung DeX desteğine sahip olarak geliyor. Bu da aynı anda sekme açar gibi birden çok tarayıcı açabilmenizi sağlıyor. Ayrıca bu tarayıcıda aynı sayfanın masaüstü ve mobil sürümleri arasında da kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. DeX desteğinin sadece Samsung Galaxy S8 ve S8+'da kullanılabileceğini de hatırlatalım.

Son olarak, Samsung Internet tarayıcısının web motoru da Chromium 51.2704'e güncellendi. Ayrıca geliştirilmiş içerik engelleyici eklentisi sayesinde 3. parti içerik engelleyici programları kurabiliyorsunuz.