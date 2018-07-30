Samsung'dan Çift Cihaz Destekli Kablosuz Şarj Standı Geliyor

Uzun yıllardır cihazlarına kablosuz şarj desteği sunan Samsung, nihayet birden fazla akıllı telefon ve kablosuz şarj destekli ürününü aynı anda şarj edebilecek bir kablosuz şarj standı satışa sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S6 modellerinden bu yana tüm amiral gemilerinde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Şirket, o zamandan bu yana pek çok farklı kablosuz şarj cihazı piyasaya sürdü ancak bu şarj cihazlarının tamamı tek bir cihazı şarj etmek üzere tasarlanmıştı.

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X modelleri ile ilk kez kablosuz şarj teknolojisini desteklemeye başladı. Fakat şirket, kullanıcılarının birden fazla kablosuz şarj destekli cihaza sahip olabileceklerini düşünerek AirPower adlı iki cihazı aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj pedini de ilk kablosuz şarj destekli telefonları ile birlikte tanıttı.

Samsung, 2015 yılından bu yana 10’un üzerinde kablosuz şarj destekli model tanıtmış olsa da aynı anda iki cihazı birden kablosuz şarj edebilen bir ürünü piyasaya sürmemişti. Ancak EP-N6100 ve EP-P3100 model numaralarına sahip Wireless Charger Duo, bu durumu değiştirecek. Aynı anda iki akıllı telefonu ya da bir akıllı telefon bir Galaxy Watch’u şarj edebilen cihaz, hem akıllı telefon hem de akıllı saat kullanan Galaxy kullanıcılarının kablosuz şarj ihtiyacını karşılayacak.

Tasarım olarak Apple AirPower’a fazlasıyla benzeyen cihazın çok daha şık göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca EP-P3100, kompakt tasarımı ile alan sıkıntısı çeken kullanıcılara ilaç gibi gelebilir. Sızıntılara göre EP-P3100, 40-45 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Daha gelişmiş bir model olan EP-N6100 için fiyat biraz daha artabilir.