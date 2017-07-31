Samsung'un Yeni Modem Teknolojisi Bağlantı Hız Rekoru Kırdı

Samsung, yeni geliştirdiği işlemcilerin Cat.18 6CA gelişmiş LTE modem desteği olduğunu açıkladı.

Samsung, yeni geliştirdiği mobil işlemcilerinin gelişmiş LTE modem teknolojisi olan 6CA'yı destekleyeceğini açıkladı. Açıklamaya göre yeni modem teknolojisi ile maksimum 1.2 gigabit'lik bağlantı hızına ulaşıldı.

Bu yılın başlarında Exynos 8895 işlemcisiyle sektörde ilk defa Cat.16 LTE modemi kullanan ve 1 gigabit bağlantı hızına ulaşan Samsung, kendi endüstrisinde 5CA desteği sunan ilk şirket olmuştu.

Yeni geliştirilen Cat.18 6CA destekli LTE modem sayesinde kullanıcılar, HD çözünürlükteki bir filmi 10 saniye içinde indirebilecekler. Ayrıca görüntülü görüşmelerde ve canlı yayınlarda arabelleğe alma ihtiyacı da ortadan kalkmış olacak.

Taşıyıcı Birleştirme(CA), belirli bant genişliklerinde taşıyıcıları birleştirerek bağlantı hızını ve ağ performansını geliştirir. Yeni LTE modem teknolojisi, bir önceki 5 bant birleştirme kapasitesini 6'ye çıkararak daha kararlı ve hızlı bağlantı sunacak.

Yeni teknoloji, veri aktarım hızını en üst seviyeye çıkarmak için 4×4 MIMO(çoklu-giriş, çoklu-çıkış) ve 256 QAM (Dördüncü Genlik Modülasyonu) şemasını desteklemektedir. Sistem, Geliştirilmiş Lisans Destekli Erişim(eLAA) sayesinde lisanslı ve lisanssız spektrumları birleştirerek, operatörlerin cihazlara daha kapsamlı hizmet verebilmesini sağlıyor.

Samsung'un yeni Cat.18 6CA destekli işlemcilerinin bu yılın sonuna kadar üretime geçmesi bekleniyor.