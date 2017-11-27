Samsung, dünyanın en sağlam maddelerinden birisi olan grafenin yer aldığı bir pil patenti aldı.

Samsung, son yıllarda adından sıklıkla söz ettirmeye başlayan ve “geleceğin teknolojilerinin maddesi” olarak nitelendirilen grafenin yer aldığı bir patent aldı. “Grafen pili” ismiyle SAIT(Samsung Teknoloji Enstitüsü) tarafından alınan patent, normal li-ion pillerden 5 kat daha hızlı şarj olacak.

Hacimsel olarak yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan bu yeni piller, li-ion pillere göre 5 kat daha hızlı dolacak. Bu yeni teknolojinin, telefon pazarındaki bir sonraki büyük adım olması bekleniyor.

Samsung’un patentine göre grafen pilleri, gelecekteki telefonlar dışında özellikle elektrikli otomobiller için en önemli aday konumunda yer alıyor. Çalışırken sıcaklığını 60 derece civarında tutmayı başaran bu yeni prototip piller, henüz kesin olmasa da Samsung’un önümüzdeki sene çıkaracağı amiral gemisi Galaxy S9’da bulunabilir.

Yeni teknolojiyi bu şekilde görmek çok güzel olsa da, Samsung’un geçen sene yaptığı büyük atılımdan sonra bu sene aynı şekilde bir büyük adım daha atıp atmayacağı bilinmiyor. Yine de Samsung cihazlarının bataryaları yeterli olarak görülüyor olsa da, asla istenilen kıvama varamadı. Bu yüzden, önümüzdeki sene bu yeni pillerin kullanılma ihtimali bulunuyor.

Samsung’un bu yeni teknolojiyi hayata geçirmesi durumunda, normal li-on pillerle çalışan telefonların 1 saatte doldurabildikleri enerjiyi yalnızca 12 dakika içerisinde doldurabileceğiz. Üstelik bu piller li-on pillerin aksine çok daha uzun ömürlü olabiliyorlar. Bilmeyenleriniz için grafen, inanılmaz hafif olmasına rağmen çelikten daha sert ve plastikten daha esnek bir maddedir.

Sizce Samsung’un böyle bir pil standardına geçmesi, diğer telefon üreticilerinin pazar payına ne gibi etki eder?