Samsung’un Yeni Saati Gear Sport Sızdırıldı!

Samsung'un yeni bir saat üzerine yoğunlaştığı, bu saatin daha çok fitness ağırlıklı olacağı ortaya çıktı.

Son zamanlarda giyilebilir teknoloji alanında büyük gelişme kaydeden Samsung, sektörden vazgeçmeyeceğini yeniden ortaya koyuyor. Gear serisiyle ilgileri üzerinde çeken şirket, yakında yepyeni bir saatle giyilebilir teknoloji sektöründe görücüye çıkacak. Samsung Gear Sport isimli saat, fitness severleri sevindirecek gibi görünüyor.

Samsung’un yeni akıllı saati Gear Sport hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok. Kısa süre önce bir akıllı saatin söylentileri yayılmaya başladı. Anlaşılan söylentilerin aslı varmış. Kaynaklar, şirketin FCC ile birlikte Samsung Gear Sport adlı bir cihazla ilgili belgeler sunduğunu bildiriyor. Mevcut tasarımlara dayanarak, bir tür fitness cihazı gibi görünüyor.

Cihazın tasarımıyla ilgili alınan bilgi şimdilik yalnızca şematik bir çizimden ibaret. Ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi için dahili desteğe sahip olacağını biliyoruz. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Samsung, geri kalan tüm bilgilerin gizli kalmasını istiyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde IFA'nın yaklaşmasıyla birlikte, Samsung'un yeni bir saat / fitness cihazına odaklandığı anlaşılabilir bir gerçektir. Hala çok fazla bilgiye sahip değiliz, fakat şimdi tüketici elektroniği konferansı için şirketin neyi planladığını daha da merak ediyoruz.

