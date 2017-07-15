Samsung'un Yeni Uygulaması Oyun Oynarken Yayın Yaptıracak

Bilgisayar platformunda oyun oynarken canlı yayın yapan kişi sayısı bir hayli yükselmiş durumdayken iş mobile de sıçrıyor.

Akıllı telefon sektöründe şuan için lider durumda olan Samsung, Game Live uygulamasıyla oyun oynarken canlı yayın yapılmasına olanak sağlıyor.

Oyun oynamayı sevenler ve bunu internet üzerinden paylaşmayı isteyenler için geliştirilmiş uygulamalardan biri olan Samsung Game Live, geçen günlerde sızdırıldı. Uygulama oyun sırasında telefonunuzun ekranını Facebook, Twitch veya Twitter üzerinden canlı yayın olarak paylaşmanıza olanak sağlıyor. Ses kısmında ise oyun-içi ses, telefonun mikrofonundan alınan ses ya da ikisini birden seçmek mümkün.

Canlı yayınınızın linkini Twitter üzerinden ya da SMS yoluyla paylaşma ve yayın sırasında canlı chat de uygulamanın özellikleri arasında.

Uygulamanın limitlerinden bahsedecek olursak da şimdilik bildiğimiz bir kısıtlama mevcut. Yüksek kalitede yayın yaparken video boyutu 4 GB ya da 200 dakikayı aştığında yayın durduruluyor. Bunu aşmak için tek çözüm ise kaliteyi düşürmek.

Şimdilik Samsung Galaxy S8 ile uyumlu olduğu açıklanan uygulama, diğer Samsung modelleri ya da başka markaların telefonlarıyla çalışır mı bilemiyoruz. Samsung tarafından resmi olarak yayınlandığı zaman uygulamayı Google Play Store üzerinden de bulmanız mümkün olacak. O zamana kadar uygulamayı denemek isterseniz buradan indirerek telefonunuza kurmayı deneyebilirsiniz.