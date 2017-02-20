Samsung'un Yeni Yongasının İsmi Açığa Çıktı Gibi!

Samsung'tan sızan veya çok daha büyük ihtimalle sızdırılan haberlere göre üreticinin yeni mobil yonga setinin ismi belli oldu.

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'da kullanacağı Exynos 9 serisi yonga seti hakkındaki ufak bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştı. Şimdiyse yonga setinin muhtemel adı ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Samsung'un Bangalore Ar-Ge Enstitüsünde bir stajyerin LinkedIn profilinden sızıdırılan bilgiye göre, bir sonraki Exynos işlemcisine Exynos 9810 adı verilecek.

Samsung'a yakın kaynaklara göre ise, Exynos 9810 yonga setinin iki çeşidi olacak: Exynos 9810V ve Exynos 9810M. Exynos 9810V'de 18 çekirdekli işlemci ve Mali-G71 GPU, Exynos 9810M'de ise 20 çekirdekli işlemci ve Mali-G71 GPU bulunabilir.

Söz konusu LinkedIn paylaşımı

Exynos 9 serisi, Snapdragon 835 benzeri bir mimariyle üretilecek. Exynos 9 serisi yonga setinin Samsung'un 10nm FinFET teknolojisi kullanılarak geliştirildiği rivayet ediliyor. Mobil işlemci dünyasında işler karışıyor: Bakalım Exynos 9810 serisi, yakında yüzünü gösterecek Snapdragon 835, Huawei'nin Kirin 970 yonga seti ve Apple A10 Fusion'a karşı üstünlük sağlayabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.