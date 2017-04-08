Samsung'un Yenilenen Galaxy Note 7'si Note 7R Sızdırıldı!

Samsung'un sorunları gidererek tekrar satışa sunacağı akıllı telefonu Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonu sızdırıldı.

Hatırlayacak olursanız Galaxy S8'in tanıtılmasından kısa bir süre önce Galaxy Note 7 modelinin tekrar satışa çıkacağı iddia edilmiş ve birçok kişi inanmasa da Samsung'un yaptığı resmi açıklamayla Note 7 modellerinin yenilenerek bazı ülkelerde satışa çıkacağı belirtilmişti. Elbette bu modelde Samsung'un sorun yaşatmaması için nasıl bir batarya tercih edeceği de merak konusuydu. Şimdi ise paylaşılan bir sızıntı, yenilenen Note 7 ile ilgili soruları gideriyor.

Vietnamlı Samsung blogu SamsungVN tarafından sızdırılan bilgilere göre yenilenen Note 7 modeli Galaxy Note 7R (R: refurbished - yenilenmiş) adıyla satışa sunulacak ve telefonda 3200mAh kapasiteli batarya olacak. Ayrıca telefon Android 7.0 ile kutusundan çıkacak. Ayrıca yeni model ile daha önce piyasadan toplatılan modeller arasında tasarım farkı olmadığını sızıntılarla görüyoruz.

Hangi ülkelere geliyor?

Telefonun genellikle Orta Doğu ve Afrika bölgesinde satışa sunulacağı belirtilirken şu anda ABD'ye gelmeyeceği ve Avrupa'da da bazı ülkelerde satışa çıkacağı biliniyor. Açıkçası Samsung daha önce amiral gemisi tarafında yeterince satış yapılamayan belli bir ekonomik düzeye ulaşmamış ülkelerde Note 7R'yi ekonomik bir model olarak sunacağının sinyallerini vermişti. Bildiğimiz kadarıyla Samsung, Türkiye'de üst seviye telefonlarının satışı konusunda bir sıkıntı yaşanmıyor ve Türk kullanıcılar Galaxy S ailesini tercih ediyor. Bu nedenle yenilenen Note 7'yi açıkçası Türkiye'de görmemiz zor olacak.

Yine de umarız ki yenilenen ve uygun fiyatlı olacağı söylenen Galaxy Note 7R'yi Türkiye'de de görebiliriz.