Galaxy S8 Satışları Güney Kore'de Patlama Yapıyor!

Samsung geçtiğimiz yıl yaşadığı krizin izlerini misliyle kazanarak tarihe gömmek üzere.

Samsung’un yeni gözdesi Galaxy S8 ailesi piyasaya yeni çıktı, fakat şimdiden anavatanı Güney Kore’de satış rekorlarını kırmak üzere. Geçen hafta ön siparişleri başlayan cihaz beklentileri aşarak bir haftada tam 550 bin adet sipariş almayı başardı.





Bu, Samsung'un önceki üst seviye cihazlarına kıyasla tüketiciler arasında çok daha popüler bir cihaz ürettiğini gözler önüne seriyor. Galaxy S7 serisi, geçen yıl aynı dönemde sadece 100.000 ön sipariş almıştı. Galaxy Note 7 ise büyük bir felakete sebep olmadan ilk haftasında 200.000 ön sipariş ile S7’yi ikiye katlamıştı. Görünüşe göre Samsung’un bu rekoru ülke dışına da yansıyacak.

Yüksek talep nedeniyle bazı analistler, Galaxy S8 ve S8 Plus için yıllık satış tahminlerini revize ettiler. Kore Yatırım & Menkul Değerler kurumunun analisti olan Yoo Jong-woo, yüksek satış rakamlarının her ikisinin de 2016 yılının son çeyreğinde bir faaliyet kaybına yol açan Note 7 krizin izlerini ortadan kaldıracağı yönünde bir fikir beyanında bulundu.

En azından şu an için Galaxy S8 ve S8 Plus'ın eski telefonlarının satışını geçeceğini söyleyen Samsung, haklı çıkmış gibi görünüyor. Şirket, talebe ayak uydurabilmek için üretimi ikiye katlama kararı aldı.

Bununla birlikte, bu sonucun tüm dünya pazarında nasıl olacağına yönelik en net tahmini, telefonun tüm ülkelerde ön siparişe çıktıktan sonra yapmamız ve rakamlara göre yorumlamamız gerekecek. Ancak Samsung daha telefonu piyasaya sürmeden tarih yazmaya başladı bile.

Galaxy S8'in İstanbul'daki lansmanında yaptığımız ön inceleme videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz :)