Galaxy Note 7 modelinde yaşanan sorun ve Samsung Electronics Başkan Yardımcısı'nın adının rüşvet skandalıyla anılması nedeniyle Samsung, üm yatırımcılarından özür diledi.

Hatırlayacak olursanız Galaxy Note 7 modelinde yaşanan talihsizlikten dolayı Samsung yaklaşık 6 milyar dolar zarara uğramış ve tüm müşterilerinin önünde sorun için özür dilemişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong'un rüşvet skandalı nedeniyle gözaltına alınması da Samsung'un marka imajını zedeleyen durumlardan oldu.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın uluslararası lansmanlarından hemen önce Samsung hissedarlarıyla bir araya gelen Samsung CEO'su Kwon Oh-hyun yaşanan tüm talihsizliklerden dolayı yatırımcılardan özür dilerken Note 7 modeliyle ilgili "Kimsenin yapmadığı yeni bir teknolojiyi denedik ve başarısız olduk" dedi.

Bu toplantıda her ne kadar Samsung'un zedelenen imajı gündeme geliyor olsa da şirket, Note 7 olayında hem kullanıcı mağdur bırakmayarak hem de güvenlik süreciyle ilgili yeni işlemlerini duyurarak marka imajını tekrar düzeltmeyi başardı. Şimdi ise herkes gözlerini yeni tanıtılacak ve belki de bu yılın en iyi akıllı telefonları olacak Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tanıtımı için 29 Mart tarihine çevrilmiş durumda.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus lansmanı arefesinde Samsung tekrar hisselerini yükselişe geçirmeyi de başardı. Umarız şirket tüm bu talihsizliklerden sonra Galaxy S8 ailesiyle birlikte tekrar eski formuna kavuşur.