Galaxy Note 8'de Ekrana Entegre Parmak İzi Okuyucu Olmayacak

Yayınlanan bir rapora göre Samsung, teknolojinin hazır olmadığı gerekçesiyle ekranın altına yerleştirilen bir parmak izi okuyucusunun olmayacağını açıkladı.

Bu sene çıkan Galaxy S8 ve S8+, gerek donanım gerekse de tasarım açısından piyasanın en iyi akıllı telefonlarından birisi oldu. Telefonun her özelliğine ayrıı ayrı iltifatlar etmişizdir, ancak edemediğimiz bir noktası vardı: Telefonda yer alan parmak izi koruyucunun yerinden dolayı eliniz kameraya çarpabiliyor ve lensin üzerinde parmak izi oluşmasına sebep oluyordu. Çok güzel bir tasarımla çıkan telefon için büyük bir hayal kırıklığı yaratan bu durum, seri üretimdeyken fark edilmiş fakat iş işten çoktan geçmişti.

Galaxy S8’in ardından Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Note 8’in parmak izi okuyucusunun yeri bir süredir konuşuluyordu. Tüketiciler ve uzmanlar, Samsung’un parmak izi koruyucuyu ekranın üzerine yerleştirmelerini istemişlerdi. Bu sayede telefon kusursuza daha fazla yakınlaşacaktı, ancak Samsung’un açıklamalarına göre tüketicilerin istediği durum gerçekleşemeyecek.

Yayınlanan raporda bir Samsung yetkilisi, “Galaxy Note 8’e ekranın altına entegre bir parmak izi okuyucu kurmak için çok çaba gösterdik, ancak güvenlik gibi çeşitli teknik kısıtlamalar nedeniyle bunu stratejik olarak telefona kurmamaya karar verdik” dedi. Bu duyuruya rağmen parmak izi koruyucuları üreten CrucialTec isimli firmayla beraber çalıştıklarını belirten Samsung, gelecekteki telefonlarda teknolojinin kullanılabileceğinin ışığını yaktı.

Bu olaydan önce iPhone 8’in de ekranın içine gömülü bir parmak izi okuyucu ile gelmesi bekleniyordu, ancak teknolojinin yeterli olmadığı gerekçesiyle çıkmayacağı haberleri gelmişti. Firmalar bir sürpriz yaparak bu teknolojiye gerçerler mi bilinmez, ancak şu an için ekranın üzerinde bulunan parmak izi okuyucuların pek fazla şansı yok gibi gözüküyor.

Samsung çift kamera ile çıkması beklenen Galaxy Note 8’i 8 Eylül’de açıklayacağını bildirdi. Cihazda Galaxy S8’de bulunan tüm özelliklerin olması beklenirken, Galaxy S8’de bulunmayan bazı yeniliklerin de olacağı bildirildi.