Samsung ve Apple Cihazları, Kullanıcılarını Gözetliyorlar!

Bir İngiliz gazetesinin yazdığına göre Koreli telefon üreticisi Samsung, çevrimiçi etkinliği izlemek ve cihazlarını satın alan kullanıcıların verilerini toplamak için kullanıcılarını gözetliyor. Ayriyeten bunu yapan sadece Samsung değil, Apple da benzer bir işin içinde.

The Sun gazetesi, Samsung telefonların, internete bağlandığında kullanıcıların etkinliğini izlemek için kullanılan teknolojiyle birlikte geldiğini ve belirli içeriği veya e-posta mesajları ile ilgili bilgileri toplamakta olduğunu yazıyor.

Gizlilik gözlemcileri, Samsung'un, izinsiz bir şekilde içerik toplamasına ve kullanıcıları izlemesine kesin bir şekilde karşı çıkıyorlar. Ancak Samsung, bunun tamamen yasal bir süreç olduğunu ve gizlilik politikasında yazdığını dile getiriyor. Yaptıkları açıklamarda, bu teknolojinin, bilgiyi geliştirmek için kullanıldığı ve birçok kullanıcının da durumdan şikayetçi olmadığı belirtiyor. Ayriyeten, neredeyse tüm kullanıcılar da gizlilik sözleşmesini okumuyor diye ekliyor.

Samsung yaptığı açıklamada, "Kullanılan teknoloji, çevrimiçi içerikte, videolarda ve e-postalarda gömülebilir ve bir sunucunun belirli bilgi türlerini cihazınızdan okumasına, bir e-posta mesajını ne zaman gördüğünüzü bilmesine hatta gördüğünüz saat ve tarhie karar vermesine ve son olarak da IP adresinize erişmesine olanak sağlıyor." dedi.

Açıklamasının yanısıra, bu teknolojinin tamamen kullanıcıların yararına olduğu ve onlara daha iyi hizmet verebilmek adına bunların yapıldığını söylüyor.

Ayrıca sözlerine devam eden Samsung, "Müşterilerimizin cihazlarını kesinlike ultrasonik sinyal teknolojisi gibi teknolojilerle izlemediğimizden emin olmanızı istiyoruz. Bu işaretçiler tamamen web üzerine kurulu. Bu işaretçilerin, size zarar verebilecek veya bilgilerinizi çalabilecek türden bir işaretçi olmadığını belirtiyoruz." dedi.

Bunu Apple da yapıyor

Kullanıcıların neredeyse tamamı, gizlilik sözleşmelerini okumadan onaylıyor ve telefonlarının kurulumlarını bir an önce gerçekleştirmeye bakıyorlar. Ancak bunu yaparlarken, gizliliklerini tehlikeye atabilecek maddelere de onay verdiklerini bilmiyorlar.

Diğer bir yandan da pek çok şirketin, kullanıcıların alışkanlıklarını ve etkinliklerini gözlemlemek için bu teknolojiyi entegre ettikleri uygulamaları Google Play Store'dan kaldırıldı. Bu tarz gözetlemelere kızan şirketler de mevcut. Uzmanlar, kullanıcıları kesin bir dille uyarıyor ve ultrasonik bir izleme tehdidi olmasa bile medya içeriği ve konum izleme riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği söylüyorlar.

F5 Networks'ün sistem mühendisleri direktörü Tristan Liverpool, "Verdiğiniz izinlere dikkat etmiyorsanız, pazarlamacılara ve diğer kuruluşlara çevrimiçi izleme, hangi mağazalara gittiğiniz ve ürün tercihlerinizi farkında olmadan onlara veriyor olabilirsiniz" dedi.

Apple, verilere ulaşmak için web sitelere, çevrimiçi servislere, e-postalara ve reklamlara entegre olan benzer teknolojiyi kullandığı için, böyle bir durumda yalnızca Samsung'u suçlamak doğru olmuyor. Apple, böyle bir durumda bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığını dile getirse de nihayetinde gizliliklerimizi elinde bulunduruyor.