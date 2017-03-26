Son günlerde attığı adımlarla Samsung ve Apple'ın en büyük rakiplerinden biri olan Huawei, Huawei P9'un satış adedini duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon dediğimizde aklımıza Apple, Samsung, Sony, HTC ve LG gibi teknoloji devleri geliyordu ancak gün geçtikçe Apple ve Samsung sektördeki büyüklüğünü korurken diğer üreticiler zor günler geçirmeye başladı. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Huawei ise önemli bir atağa kalkarak Samsung ve Apple'ın belki de en büyük rakibi oldu.

Analistlere göre bu yıl Huawei P10 modeliyle Apple ve Samsung'tan sonra en fazla amiral gemisi satan şirketlerden biri olacak Huawei, geçtiğimiz yılki tepe modelleri Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'ın adedini duyurdu. Şirketten gelen açıklamaya göre Huawei P10 ve Huawei P10 Plus modelleri dünya genelinde 12 milyondan fazla satmayı başardı.

Açıkçası bu rakam Samsung ve Apple gibi devlerle kıyasladığımızda küçük bir rakam gibi görünse de Huawei, son dönemlerde özellikle Leica ile kamera tarafında yaptığı iş birliği sayesinde akıllı telefon pazarını domine eden şirketlerden biri haline geliyor. Huawei P10 ile de bu yıl iddiasını sürdüren Huawei'nin gelecekte nasıl bir konumda olacağını hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan Huawei'nin işi bu yıl, geçtiğimiz yıla göre daha zor. Samsung ve Apple haricindeki diğer akıllı telefon devleri tekrar eski kalitelerine dönmeye ve tüketicilerin hoşuna gidecek ürünler duyurmaya başladılar. Bu da akıllı telefon pazarında zirve için değil, özellikle üçüncülük için büyük bir çekişmenin olacağının simgesi.