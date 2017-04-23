Samsung ve Google İkilisinden Müzik Alanında Dev İşbirliği!

Google, müzik servislerinde öne çıkmak için, dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung ile büyük bir anlaşma yaptı. Anlaşma, Koreli şirketin amiral gemisi cihazlarını satışa sunması ile yürürlüğe girdi.

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ABD satışlarının resmen başladığı günde Google, Google Play Music'in Samsung cihazlarının varsayılan müzik çalar hizmeti olmasını sağlayacak bir anlaşmayı Koreli teknoloji devi ile imzaladığını açıkladı.

Sözleşme bugün itibariyle amiral gemisi ikili ile yürürlüğe girdi ve Google Play Music, Samsung'lardaki ana müzik hizmeti olarak öne çıktı. Elbette bu, Samsung'un kullanıcılarını Google Play Music'e mecbur bıraktığı anlamına gelmiyor. İsteyen kullanıcı istediği uygulamayı Play Store'dan indirebilecek. Ancak Google'ın ciddi avantajları olduğu kesin: Normal şartlarda kullanıcılar bulut sunucusuna 50.000 parça yükleme olanağına sahipken, sevimli ikili ile bu rakam 100.000'e taşınıyor.

Google, kendi akıllı dijital asistanına sahip olsa da, Google Play Music'in Bixby ile entegre çalışabileceğini duyurdu. Google Play Music yöneticisi Elias Roman, "Samsung kullanıcıları, Bixby'e verdikleri talimatlar ve tabii ki Google Play Music ortaklığıyla istediği şarkıyı dinleyip, keyifle dans edebilecek." açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın altında yatan gerçek sebep Google'ın müzik servislerinde öne çıkmak ve Apple ve Spotify gibi rakiplerini geride bırakmak istemesi. Google, dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticisi ile birlikte çalışıp, sektöre adını daha belirgin harflerle yazdırmayı planlıyor. Samsung sahipleri, Google Play Music'i üç ay boyunca ücretsiz kullanabilecek.