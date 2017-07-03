Samsung, kısa süre önce satın aldığı Harman'la birlikte yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bu projeler arasında dikkat çekici olanlara baktık.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olan Samsung’la geçtiğimiz aylarda bünyesinde katılan Harman, ortak projeler üzerinde çalışıyor. Harman'ı her kullanıcının bilmemesi son derece doğal olduğu için öncelikle yaptığı işlerden bahsedelim. Harman, ses teknolojileri alanında ilerlemiş ve piyasada “AKG” olarak bilinen kulaklıkları geliştiren bir firmadır. Zaten Galaxy S8 ve S8+’ların yanında AKG kulaklıkların gelmesinin arkasında bu satın alım yatıyor.

Samsung Harman’ı satın aldıktan sonra bağımsız şirketler olarak yollarına devam edeceklerini belirtmişti, ancak bu iki şirketin birbirine pas atmayacağı anlamına gelmiyor. Samsung ile Harman birçok proje geliştiriyorlar, ancak bunlar arasında en dikkat çekeni Samsung’un hareket algılama sensörleri ile Harman’ın ses tanıma teknolojisinin birleşimi sonucu çeşitli tesis ve cihazların kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayacak bir otel sistemi projesi oldu. Bu projenin dışında Harman’ın ses teknolojisiyle Samsung’un görüntü teknolojisini birleştiren firmalar yeni bir eğlence sistemi üzerinde çalışıyorlar.

Samsung’un Harman’ı satın aldıktan sonra ne gibi olumlu tarafları olduğu net olarak bilinmiyor. Yakın zamanda açıklanacak çeyrek mali raporunda Harman’ın finansal durumunu görebileceğiz.

Bu haberle birlikte biz de şu soruyu soralım. Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları AKG kulaklıklarından memnun mu?