Apple'ın iPhone 8 modelini tanıtmasına kısa süre kala, Samsung ve LG yeni iPhone ile rekabet etmek için kendini hazırladı. Peki iki şirket, Apple'ın karşısına nasıl çıkacak?

Bu yılın ilk çeyreğinde resmi duyurusu gerçekleştirilen Samsung Galaxy S8 ve LG G6 modelleri, akıllı telefon dünyasının önde gelen amiral gemisi modelleri olurken Samsung, Galaxy S8 modeliyle birlikte amiral gemisi tarafındaki rakibi LG'yi ilk çeyrekte geride bırakmayı başardı. Şu anda Galaxy S8 ve onun peşinden gelen LG G6, 2017'nin amiral gemisi sınıfında önde gelen telefonları olmaya devam ederken Apple, yakın zamanda iPhone 8 modelini duyuracak. Peki Samsung ve LG, iPhone 8'in dengeleri değiştirmemesi için nasıl bir önlem aldı?

Samsung

Analistler tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, iPhone 8'i geride bırakmak için fazla bir çaba harcamak istemiyor çünkü zaten devrimsel bir tasarım anlayışı izlediği Galaxy S8 ailesine fazlasıyla güveniyor. Ancak öte yandan analistlerin belirttiğine göre Samsung, iPhone 8'in çıkış tarihine kısa bir süre kala Galaxy S8 ailesine yeni renk seçenekleri getirecek ve böylelikle modelin güncelliğini hatırlatacak.

Öte yandan iPhone 8'e karşı Samsung'un en büyük kozu sıradaki Note modeli ya da beklenen adıyla Galaxy Note 8 olacak. Galaxy Note 8, her ne kadar amiral gemisi sınıfının da üstünde konumlandırılacak bir model olsa da şüphesiz Samsung'un iPhone 8'e vereceği en iyi cevaplardan bir tanesi olarak görülüyor. Yani kısacası Samsung, hem Galaxy S8'e ekleyeceği yeni renk seçenekleri hem de Note 8 modeliyle iPhone 8'e karşı rekabet etmeye hazır.

LG

LG, son yıllarda her ne kadar pek de iyi bir gidişata sahip olmasa da özellikle bu yıl tanıttığı LG G6 modeliyle yavaş yavaş piyasaya tekrar tutunmaya başladı. Bu noktada LG'nin de iPhone 8'e karşı bir hamle yapması gerekiyor ancak mevcut amiral gemisi modeli LG G6, geçtiğimiz yılın platformu Snapdragon 821 ile çalıştığı için açıkçası iPhone 8 ile rekabet edecek bir donanımla gelmiyor. Bu nedenle de analistlere göre LG, LG G6 Pro ve LG G6 Plus adını vereceği modelleriyle birlikte daha güçlü donanım ancak LG G6 tasarımıyla iPhone 8'in karşısına çıkacak.

Elbette tüm bu önlemlerin yanı sıra iPhone 8'in nasıl bir telefon olacağı da önem taşıyor. Özellikle Samsung'un gerek tasarım gerekse teknik özellik tarafında gerçekleştirdiği devrimlerden sonra Apple'ın marka algısını sürdürebilmek için bu yıl iPhone modellerinde büyük bir değişikliğe neden olacak tasarım ve donanımla tüketicilerin karşısına çıkması gerekiyor. Aksi takdirde Apple'ın için hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir.