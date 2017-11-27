Hem Galaxy S9 Hem de LG G7 Ocak Ayında Piyasaya Çıkacak

Güney Kore'nin iki büyük teknoloji devi olan Samsung ve LG, 2018 yılının ilk amiral gemileri olacak Galaxy S9 ve G7'yi beklenenden daha erken piyasaya sürerek pazar paylarını arttırmayı hedefliyor.

Samsung’un Galaxy S9 ve S9+'ı erken tanıtacağı söylentileri uzun bir süredir gündemi meşgul etmekteydi. Fakat Business Korea aracılığı ile sızıntılar paylaşan bir endüstri kaynağına göre hem Samsung hem de LG yeni amiral gemilerini geçtiğimiz yıllara göre erken tanıtacak.

Samsung, Galaxy S9 ve S9+’da kullanacağı Exynos 9810 işlemcisinin tanıtımını zaten gerçekleştirmişti. Qualcomm’un Aralık ayında gerçekleştireceği bir etkinlik ile gelecek yılın amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 845 işlemcisini tanıtmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Görünüşe göre her iki teknoloji devi de yeni amiral gemilerini MWC 2018’den bir ay kadar önce Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2018’de tanıtmayı planlıyor. Söylentiler, cihazların fuarda tanıtılacağı için özel bir etkinliğin yapılmayacağı yönünde. Bu yıl LG G6 Şubat ayı sonunda, Galaxy S8 ise Mart sonunda tanıtılmıştı.

Galaxy S9’un genel olarak S8 tasarımı üzerinden ilerlemesi ve Galaxy Note 8’de bulunan bazı özellikleri daha da geliştirerek kullanıcılara sunması bekleniyor. LG ise V30 ile tüketicileri memnun etmeyi başardı ve yeni LG G7’de de aynı başarıyı tasarım ve özellik iyileştirmeleri ile sürdürmesi bekleniyor.

Samsung ve LG’nin tanıtım tarihlerini önceki yıllara göre öne çekmesindeki en önemli etkenlerden biri iPhone X. Cihaza olan büyük ilgi, rakiplerinin müşteri kaybetmekten endişe etmesine neden oluyor. Özellikle Samsung, iPhone X nedeni ile Apple'a yönelen müşterilerinin uzun bir süre yeni telefon alamayacağı için geri kazanamamaktan endişe ediyor.

Bununla birlikte her iki şirket de 2018 yılında rakip firmalardan daha önce yeni amiral gemilerini tanıtarak müşterileri çekmeyi ve pazar paylarını arttırmayı hedefliyor. Buradaki asıl önemli nokta ise cihazların erken tanıtılmasının herhangi bir özelliğin telefona yetişmemesine neden olup olmayacağı.