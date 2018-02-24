Samsung ve Qualcomm 5G İşlemciler Yapmak İçin Anlaştı!

Samsung, Qualcomm ile 7 nanometrelik, 5G teknolojisini destekleyecek işlemci yonga birimleri yapmak için anlaştı.

Qualcomm'un şu aralar Broadcom tarafından satın alınmak istenmesi, Qualcomm'un ilerleyişini durdurmuyor gibi gözüküyor. Samsung'un 7 nanometrelik işlemci yongasını baz alacak Qualcomm, yeni 5G teknolojisini işlemci yongalarına taşımak için Samsung ile anlaşma yaptığını açıkladı. Bir basın toplantısıyla birlikte anlaşmayı duyuran iki devin ise ilerideki hamleleri daha emin adımlarla gelecek gibi gözüküyor.

Anlaşmanın ana sebebi aslında Samsung'un işlemci teknolojisini Qualcomm'a getirirken, Samsung'un işlemcilerini başka markalara da satabilmesini sağlamak. Qualcomm'un genel müdürü RK Chunduru, 7nm LPP EUV'u kullanmanın Snapdragon'un 5G işlemcilerinde işleme kapasitesini hızlandıracağını ve daha gelişmiş çip tasarımlarını yapmalarını sağlayacağını açıkladı.

Bildiğiniz gibi Meizu MS6'da Samsung'un Exynos 7672 işlemcisi kullanılmıştı. O dönem Samsung'un ürettiği en yüksek işlemcisi olmasa da, Samsung ürettiği işlemcileri kendi markası dışında başka markalara da satmak istiyor. Bu attıkları ilk adımla birlikte Samsung için işler kolaylaşacak gibi. Tabii ki Güney Koreli teknoloji devi ürettiği en yüksek kapasiteli çipi öncelikle kendi telefonlarında kullanmaya devam edecek.

Ancak ABD ve Avrupa piyasasına hakim olan Qualcomm sayesinde birlikte ürettikleri çipleri, başka markalara da kolaylıkla satabilecek gibi gözüküyor. Ortaklıktan sonra ortaya çıkacak ilk modeli, ancak 2019'a doğru görebileceğiz. Ancak Qualcomm'un 5G teknolojisi üzerine tek çalıştığı yonga seti bu değildir diye düşünüyorum. Yani 2019'dan öncede Qualcomm'dan 5G teknolojisine hazır işlemciler göreceğiz gibi gözüküyor.