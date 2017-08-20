Samsung'un Teknolojisi, Bazı Tasarımları Hayata Geçiremiyor!

Samsung mühendisi, Fransız tasarımcı Philippe Starck'ın çok da ütopik olmayan tasarımına sahip telefonu üretecek teknolojilerinin olmadığını dile getirdi.

Fransız tasarımcı Philippe Starck, resmi Facebook sayfasında, aslında Mi Mix 2 olarak etiketlenen çerçevesiz konsept telefonun görüntüsünü içeren bir video paylaştı. Video 59 binin üzerinde izlenmeye ulaştı ve oldukça popüler bir hale geldi. Tasarımcının ortaya çıkardığı yüksek ekran gövde oranına sahip telefonun, Mi Mix 2'de görülebilecek bir tasarım olduğu düşünülüyor.

Görseldeki telefonun ekran gövde yüzde 95 gibi bir değerli şimdiye kadarki gördüğümüz en yüksek değerlerden biri olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte Starck'ın görseli, Mi Mix 2'nin bir nevi "edge" ekranına sahip olacağını bizlere gösteriyor.

Her ne kadar yüzde 95 olarak söz edilse de, ekran gövde oranının daha yüksek olduğu göze çarpıyor ve görselin gerçekliği konusunda bir nevi şüpheye düşürüyor. Bu yönde Çin'deki Samsung mühendislerinden biri bu konu hakkında pek gerçekçi olamayabileceğini söylüyor. Çünkü ona göre şu anda Samsung'un bile böylesi yüksek ekran gövde oranına sahip telefonları üretmeye yetecek teknolojilerinin bulunmadığını dile getiriyor. Ayrıca mühendis, ekran gövde oranının belki bir miktar daha artabileceğini ancak yeni telefonun, Mi Mix'deki gibi bir tasarıma sahip olacağını düşünüyor.

Mi Mix 2 ile ilgili hala söylentiler devam ediyor ancak bir şey kesin ki Xiaomi, tasarımıyla bizleri hayrete düşürecek bir cihaz üzerinde çalışıyor. Stack'in yayınladığı görselle ne kadar aynı olacağı konusunda belli bir bilgi yok ve muhtemelen "kesin" bir sızıntıya kadar emin olamayacağız. Ancak unutulmaması gereken bir şey var, ekran gövde oranı açısından Xiaomi, Mi Mix'i piyasaya sürerken, böyle bir tasarımın "imkansız" olduğu dile getiriliyordu. Yani bizler gözlerimizi büyük markalardan gelecek çarpıcı tasarımlara dikmişken, asıl çarpıcı tasarım Xiaomi'den gelebilir.

Ayrıca ilgili tasarım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.