Samsung, Yanlışlıkla Galaxy Note 8'in Görselini mi Paylaştı?

Samsung resmi Twitter hesaplarının birinde, yanlışlıkla Galaxy Note 8 görseli paylaşmış olabilir.

Galaxy Note 8 için sızıntıların ardı arkası kesilmezken, Samsung cephesinden hiç beklenmedik bir adım atıldı. Yaklaşık 1 ay sonra New York’taki bir konferansta duyurulması beklenen Galaxy Note 8’e ait olduğunu düşündüğümüz bir görsel, Samsung’un uluslararası telefonlarında kullandığı Exynos işlemcilerin resmi web sayfasında yayınlandı.

Daha önceki hiçbir Samsung cihazına benzemeyen görsel, tahminler doğruysa Galaxy Note 8’i gözler önüne seriyor.

Görseli inceleyen kullanıcıları ikiye ayıran bu paylaşım, kimilerine göre Samsung tarafından yapılmış büyük bir hatayken, başka bir kesime göre bu haberleri çıkarması için planlanan PR çalışmasından başka bir şey değil.

Bütün bunları bir kenara bırakıp görselde paylaşılan cihaza alıcı gözle bakarsak, Galaxy Note 8’in bu cihaz olmasını rahatlıkla kabul edebiliriz.

Sizce Samsung bu görseli paylaşarak büyük bir hata mı yapmış, yoksa Samsung tarafından özel olarak hazırlanmış bir reklam çalışmasından başka bir şey değil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.