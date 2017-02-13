Samsung, Yanlışlıkla (!) Galaxy S8 Plus’ı Ortaya Çıkardı!

Samsung’un Hindistan sitesinin destek sayfasında yanlışlıkla (!) Galaxy S8 Plus’ı ortaya çıkardı.

Yılın merakla beklenen ikilisi olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus (S8+) önümüzdeki dönemde, 29 Mart’ta tanıtılacakken Samsung Hindistan’ın yanlışlıkla (!) Samsung Destek sayfasında Galaxy S8 Plus’ın bölümünü aktif etmesiyle S8 Plus’ın model kodu da ortaya çıktı.

Resmi kaynak detaylarına göre SM-G955FD model kodunu alacak olan çift sim kart modeli, (normali SM-G955F olacak) beklentilere göre 6.2 inç kıvrımlı Super AMOLED ekrana sahip olacakken ekran çözünürlüğü ise QHD, yani 2K olarak ayarlanacak. Gücünü Samsung Exynos 8895 ya da Qualcomm Snapdragon 835’ten alacak cihazda 4GB/6GB RAM, 64GB depolama alanı, MicroSD kart desteği, parmak izi okuyucusu ve USB Type-C portu bulunacak.