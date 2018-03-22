Yapay Zeka Destekli Yonga Seti Exynos 7 9610 - Özellikleri

Samsung’un 2018’in ikinci yarısında gelmesi beklenen yonga seti Exynos 7 9610 tüm özellikleriyle birlikte duyuruldu.

Samsung, yapay zeka destekli yonga seti Exynos 7 9610’u duyurdu. Samsung Electronics System LSI pazarlama başkan yardımcısı Ben Hur, “Exynos 7 Series 9610, fazladan güç ve hız sunan en yeni mobil işlemcimiz. Ancak daha da önemlisi, derin öğrenme ve mobil cihazlarımızla etkileşim tarzımızı değiştiren ağır çekim video yetenekleri ile ileri teknoloji cihazlar için yeni bir performans standardı oluşturuyor” dedi.

Samsung, yeni yonga setinin özel yüz algılama özelliklerine sahip olduğunu belirtiyor. Bir kişinin yüzünü çok net görülmeyen bir açıda olsa bile tanıyan bu yeni yonga, Google Pixel 2 gibi tek kamerayla bokeh efektleri sunabiliyor. Bokeh efektleri ile çarpıcı portreler oluşturmanıza olanak tanıyan Exynos 7 9610, yapay zeka destekli yazılım hileleri ve akıllı derinlik algılama yeteneğiyle birlikte geliyor. Yonga seti, aynı zamanda parlaklığı artırıp film grenini azaltarak mükemmel düşük ışık performansı da vaat ediyor. Exynos 7 9610, günümüzde popüler olan çift kamera teknolojisini destekliyor. Tek bir kamerada 24 MP’lik sensörleri destekleyen yonga seti, çift kamera kurulumlarında 16+16MP kameralara destek veriyor.

Yeni yonga seti, Galaxy S9 ve S9+’ın AR efektlerine benzer şekilde gelişmiş yapay zeka efektleri sunabilecek. Bunların yanı sıra 1080p Full HD’de 480 fps ağır çekimler yapmaya da olanak tanıyor. Yeni yonga setinin gücü 4K videolarda ortaya çıkıyor. Exynos 7 9610, 4K videoları 120 fps’de çekebiliyor.

Kamera konusunda üstün başarısı dışında 600 Mbps’lik indirme ve 150 Mbps’lik yükleme hızları sunan bir modeme sahip Exynos 7 9610, sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip. 4 çekirdeği 2.3 Ghz hızında çalışan Cortex-A73’ken, diğer 4 çekirdeği 1.6 GHz hızında çalışan Cortex-A53 işlemcilerden oluşuyor. Yonga setinin içerisinde grafik birimi olarak da Mali G72 MP3 kullanılmış.

Samsung’un yeni yonga seti Exynos 9610, bu yılın ikinci yarısında seri üretime başlayacak. Bu yeni yonga setinin önümüzdeki dönemde orta-üst sınıf Samsung cihazlarına güç vermesi bekleniyor.