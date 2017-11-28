Samsung Fluenty Adlı Yapay Zeka Sohbet Botu Firmasını Aldı

Kullanıcısının alışkanlıklarını makine öğrenimi yoluyla öğrenerek, kullanıcısına özel öneriler geliştiren yapay zeka sohbet botu Fluenty, Samsung için Bixby'nin geliştirilmesi noktasında önemli rol oynayacak.

Bir çok diğer Android üreticisi gibi Samsung’ da yapay zeka alanında ataklar yapıyor. Son yıllarda bu alanda halen bir dizi yatırımlar yapan firma, bu yıl da Bixby adlı yeni dijital asistanını çıkarmıştı piyasaya. Ama tabii bir çokları nasıl kullanılacağından çok, nasıl devre dışı bırakılabileceğini merak etmişti yazılım çıktı çıkalı.

The Investor’ın bir haberine göre Samsung, sohbet botunun da adını taşıyan Fluenty adı verilen Kore’li bir yapay zeka firmasını satın aldı.

Fluenty firması 2015 yılında kuruldu ve şu anda özel işler için çalışacak bir uygulama ile, bağımsız olarak çalışan ‘akıllı cevap’ API’si üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu uygulama, kullanıcısına göre uyarlanmış kalıpsal önerilerde bulunmak için makine öğrenimi yöntemini kullanıyor. WhatsApp, Facebook Messenger gibi bir dizi popüler mesajlaşma servisiyle de uyumlu olarak çalışıyor.

Firmanın web sitesinde “Fluenty, yazan kişiye uygun cevaplar sunabilmektedir. Örneğin birinin ‘güle güle’ yerine ‘hoşça kal’ tabirini daha çok kullandığını farz edelim. Fluenty bu tip bir kullanımı sezinleyerek sonraki mesajlarda veda ifadesi olarak kullanacaktır” deniyor.

Bu açıdan bakıldığında Fluenty, robotik şekilde davranışlar sergileyen diğer rakip sohbet botlarına oranla bir adım daha önde görünüyor. Gönderdiğiniz mesaja şablon biçiminde bir tepki alabiliyor olmak kesinlikle güzel bir şey.

Bununla birlikte Samsung’un bu anlamdaki yegane çözümü Fluenty değil. Firmanın makine öğrenimi makinesi de Samsung’un faydalanabileceği bir dizi uygulamalara sahip. Fluenty sıklıkla kullandığınız uygulamalardan öğrenerek bu uygulamaların ya da gönderip aldığınız mesajların arasında bağlantılar kurar.

Örneğin bir sohbet esnasında birilerinin yakın zamanda çıkan bir filmden bahsettiğini düşünelim. Fluency bu filme ait bir YouTube bağlantısı sunarak, doğrudan filme göz atmanızı sağlayabilir. Ya da mesela birileriyle buluşacaksınız diyelim. Buluşacağınız kişiler nerede olduklarını söylüyorlar size. Sizin ilgili yerle alakalı bilgileri kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmadan Fluenty Google Maps üzerinden yol tarifini size sunabilir. Bu tip pratik, otomatikleştirilmiş özellikler, Bixby’nin ciddi anlamda işine yarayabilir.