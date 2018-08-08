Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-Yong, Güney Kore’de yaşanan bir yolsuzluk vakasından sonra hapse girmişti. Yong Şubat ayında çıktından sonra görevine döndü, firmayı yapay zeka destekli otomobillere yönlendirdi. Şimdi planlar arasında bu iş için 22 milyar dolar harcamak var.

Otomobil üretmek zor iş, çünkü yıllar boyunca elde edilmiş teknik birikim, özgün otomasyon sistemleri, yüksek mali güç gerektiriyor. Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden olan Samsung da bu şartları karşılayan yapıya sahip bir şirket.

Geçtiğimiz yıllarda Güney Kore’de yaşanan bir yolsuzluk vakasına adı karışan Lee Jae-Vong, Samsung Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada kuruma zarar vermemek için suçunu itiraf etmişti. Vong öngörülen cezayı çekti, özgür kalıp görevinin başına geri döndü. Vong’un yarattığı ilk değişim ise otonom sürüş sistemleri üzerine oldu.

Samsung, yapay zeka alanındaki belli başlı, isim yapmış araştırmacıları işe almak için 25 trilyon Won yatırım yapma kararı aldı. Bu süre zarfında şirket ayrıca 5G destekli yeni nesil telekom teknolojileri için de çalışacak. Bu alanlara çok yabancı olmayanlar, otonom araçların 5G dönüşümüyle şahlanacağını bilirler. Araçlar internete sürekli bağlı olacakları için bağlantının kalitesi de çok önemli.

Güney Kore, tüm yolsuzluk ve rüşvet iddialarına rağmen dürüstlükten ödün vermeyen Lee’ye son derece güveniyor. Lee’nin hapiste geçirdiği yaklaşık 1 yıllık süreçte, diğer adı karışan Samsung yetkilileri de hapisteydiler, muhtemelen daha uzun süreler boyunca da çıkamyacaklar. Anlaşılan o ki Lee, kendisini affettirmek için ülkesinin teknolojik gelişiminde rol oynamak istiyor.



Lee Jae-Vong

Samsung’un önümüzdeki yıllarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatıracağı toplam tutar ise 161 milyar dolar. Bu miktarın 130 milyar doları ise Güney Kore içindeki yatırımlarda kullanılacak. Yani Samsung, dünyaya sattığı ürünlerden kazandığı parayla kendi ülkesine yatırım yapacak.

Samsung’un bu yatırım duyuruları, Güney Kore maliye bakanının firmaya ait işlemci fabrikasını ziyaret etmesinden sonra geldi.

Önümüzdeki yıllarda, Güney Kore’nin dünya devleri arasındaki yükselişine tanık olacağız gibi görünüyor.