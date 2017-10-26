Samsung’un, Pixel 2 XL’ın Ekranına ‘Diss’ Attığı Yeni Reklam

Samsung, tam da Pixel 2 XL'ın ekranının hayalet görüntüler ve 'mavileşme' ile eleştirildiği dönemde yeni bir reklam videosu yayınlayarak kendi OLED ekranlarının kalitesini bir kez daha hatırlattı.

Samsung, ürettiği Super AMOLED ekranlar ile OLED ekran piyasasının tartışmasız lideridir. Samsung’un Super AMOLED ekranlarının ne kadar kaliteli ve canlı görüntüler sunduğunu merak ediyorsanız, şirketin son iki yılda piyasaya çıkardığı amiral gemilerine bir göz atabilirsiniz. Fakat özellikle 2017 model Galaxy S8, S8+ ve Note 8 neredeyse kusursuz görüntü sağlamaktadır.

Samsung’un en iyi ekranları ürettiğini yalnızca Samsung hayranları söylemiyor; Güney Koreli şirketin en büyük rakibi olan Apple da şu ana kadar çıkardıkları en güçlü ve şık akıllı telefon olan iPhone X için ‘en iyisi’ olduğunu söyleyerek Samsung’un OLED ekranlarını tercih etti.

Google ise farklı bir sorun ile boğuşuyor. Şirket, yeni amiral gemisi ve şu ana kadar tanıttığı en pahalı cihaz Pixel 2 XL’ın ekranındaki görüş açısı sorunları ve hayalet simgeler yüzünden şikayet yağmuruna tutuluyor. Pixel 2 XL’ı eğer kendinize doğru dik açı ile tutmazsanız görüntülerin mavileşmeye başladığını göreceksiniz.

Samsung, Google Pixel 2 XL’ın ekran sorunları ile boğuşurken yeni bir reklam videosu yayınlayarak, inceleme kanallarının Samsung’un 2017 model amiral gemileri olan Galaxy S8, S8+ ve Note 8’in ekranlarını ne kadar beğendiklerini hatırlattı. Samsung’un cihazlarının ekran kalitesini ön plana çıkarmak için seçtiği zaman ise oldukça manidar.