Samsung, Yazılım Güncellemeleri Nedeni ile Mahkemelik Oldu!

Hollandalı bir tüketiciyi koruma kuruluşu olan Consumentenbond, bazı cihazlara yazılım güncellemeleri yayınlamadığı gerekçesi ile Samsung'u mahkemeye verdi.

Standart bir akıllı telefon üreticisi, piyasaya sürdüğü cihazlara iki yıl boyunca yazılım güncellemesi sunmaktadır. Fakat bu durum resmi bir politika değildir ve şirketten şirkete, hatta modelden modele değişebilmektedir. Yine de Samsung, Hollanda’da satışa sunduğu bazı akıllı telefonlara yazılım güncellemesi vermediği gerekçesi ile mahkemeye çıkacak.

Samsung’u yazılım güncellemeleri yayınlamamakla suçlayan ve şirkete karşı dava açan kurum, Consumentenbond adında Hollandalı bir tüketiciyi koruma kuruluşu. Consumentenbond’un bu davayı açma konusundaki asıl amacı, 2 yıllık yazılım güncellemelerinin şirketler için zorunlu bir kural halini alması.

Ayrıca Consumentenbond’a göre bu iki yıllık süreç telefon piyasaya sürüldüğünde değil, tüketici telefonu satın aldığında başlamalı. Yani 2017 yılında piyasaya çıkan bir Galaxy S8’i 2018 yılında satın alan bir tüketici, 2019 yılına kadar değil 2020 yılına kadar yazılım güncellemesi almalı. Tabii bu durumun tüketiciler için ne kadar avantaj olduğu tartışılır.

Elbette ki Samsung’un cihazlara iki yıl yazılım güncellemesi vereceğine dair resmi bir politikası bulunmuyor. Bu durum, Samsung’un mahkemeden istediği sonucu alabilmesi için bir avantaj. Ayrıca önümüzde piyasaya çıktıktan 4 yıl sonra 2017’de hala güncelleme almış olan bir Galaxy S4 örneği bulunuyor. Bu da Samsung’un mahkemede elini güçlendirecektir.