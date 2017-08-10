Samsung S8 Plus'a Yeni Bir Renk Seçeneği Daha Ekliyor

Samsung Galaxy S8'e sunulan renk seçenekleri oldukça fazla olmasına rağmen Samsung, yeni pembe renk seçeneğini de kullanıcılarını sunacak.

Samsung, sunduğu renk seçenekleriyle yetinmiyor ve pembe renk seçeneğini de ekliyor. Yalnız bu pembe renk seçeneği yalnızca S8 Plus için geçerli olacak yani S8 için böyle bir durum söz konusu değil. Üstelik bilgilere göre pembe S8 Plus'lar, Avrupaya gönderilmek üzere yola çıktı bile.

İlk başta atılan bir tweet ile bu fikri yeşerten pembe S8 Plus, sonrasında görsellerle de desteklendi. Telefonun ne zaman satışa çıkacağı konusunda bir netlik bulunmuyor ancak çok yakın bir zamanda geleceği düşünülüyor. Henüz Samsung'dan bir haber gelmedi, bu yüzden cihazın tanıtılmasına kadar küçük şüpheler devam edebilir.

Yine de Samsung'un, standart Galaxy S8 Plus için yeni bir renk planlayabileceği pek de şaşırtıcı değil. Bu ayın sonunda Galaxy Note 8'i tanıtmak için hazırlanıyor ve şimdi yeni bir amiral gemisi sahneye çıkmak üzere. Zaten Note 8'in çıkacak olması S8 ve S8 Plus satışlarını düşürdüğü için şirket ellerindeki tüm cihazları olabildiğince hızlı bir şekilde satmayı hedefliyor.

Şimdilik Samsung'dan resmi bir açıklama gelmediği için hala beklememiz gerekiyor. Yeni bir amiral gemisi alacak olsaydınız, bu pembe Galaxy S8 Plus olur muydu?